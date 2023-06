Toyota construit une Prius conceptuelle spéciale pour les 24 heures du Mans

Toyota célèbre les 100 ans des 24 heures du Mans

Le constructeur automobile japonais a remporté les cinq dernières éditions de la course historique.

Toyota vient de dévoiler un véhicule concept pour célébrer ses victoires aux 24 Heures du Mans. Il s’agit de la 24h Le Mans Centennial GR Edition, basée sur la Toyota Prius.

Oui, la Prius, mais elle est loin d’être le modèle de base. Elle est plus longue et plus large grâce à son nouveau kit aérodynamique qui comprend des passages de roues plus larges et une voie poussée pour les remplir, ainsi que toute une série de pièces aérodynamiques. La liste comprend de nouvelles jupes latérales, un énorme aileron arrière, un diffuseur arrière et des canards avant.

Toyota a remplacé la pièce d’origine par un capot en fibre de carbone afin de réduire le poids de la voiture. Des éléments d’éclairage supplémentaires ont été ajoutés à l’avant pour améliorer la visibilité dans l’obscurité. Exactement ce qu’il vous faut sur la ligne droite de Mulsanne, mais aussi lors de vos trajets nocturnes.

La Prius 24h Le Mans Centennial GR Edition est exposée au Mans dans le cadre d’une exposition organisée par Toyota et Mazda. Cette exposition s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par l’office du tourisme japonais pour attirer les visiteurs dans le pays. Si Toyota a remporté les cinq dernières courses de 24 heures au Mans, c’est Mazda qui, en 1991, a été le premier à s’emparer du titre de champion du monde.

Toyota présentera également le véhicule lors d’autres courses d’endurance, notamment les 6 heures de Fuji.

Le constructeur n’a pas mentionné de changements sous le capot, ce concept est donc probablement une Prius standard. La rumeur d’une version haute performance GRMN persiste, mais ce n’est pas le cas.