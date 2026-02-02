Tesla, SpaceX et xAI : Elon Musk étudie des scénarios de fusion pour regrouper son empire technologique

Elon Musk analyserait activement différents scénarios de fusion entre Tesla, SpaceX et xAI afin de consolider ses activités spatiales, énergétiques et en intelligence artificielle sous une même structure stratégique.

Des discussions seraient en cours pour regrouper SpaceX et xAI avant une entrée en bourse majeure prévue cette année.

Certains investisseurs poussent aussi l’idée d’un rapprochement entre Tesla et SpaceX.

Les capacités industrielles de Tesla pourraient jouer un rôle clé dans les projets spatiaux liés aux centres de données orbitaux et à l’IA.

Elon Musk envisagerait une restructuration majeure de ses entreprises technologiques, selon des informations rapportées par Automotive News, Bloomberg News et Reuters. Des discussions internes porteraient sur une éventuelle fusion entre SpaceX et Tesla, ainsi que sur un scénario alternatif impliquant la jeune entreprise d’intelligence artificielle xAI.

L’objectif serait de consolider sous un même toit des activités stratégiques allant des lanceurs spatiaux et satellites Starlink, à la plateforme X (anciennement Twitter), en passant par le robot conversationnel Grok et les activités en véhicules électriques et stockage d’énergie.

D’après Bloomberg, SpaceX et xAI discuteraient déjà d’un rapprochement en vue d’une entrée en bourse planifiée cette année. Parallèlement, l’idée d’un regroupement entre SpaceX et Tesla ferait aussi son chemin, poussée notamment par certains investisseurs qui estiment qu’Elon Musk disperse trop ses efforts à la tête de plusieurs sociétés distinctes.

La fin de la dispersion de Musk

Dennis Dick, stratège en chef chez Stock Trader Network, affirme que la dispersion des responsabilités de Musk constitue un risque pour Tesla. Il estime qu’une consolidation pourrait être perçue positivement par les actionnaires.

Même son de cloche du côté de Gene Munster, associé directeur chez Deepwater Asset Management et investisseur dans xAI, qui croit qu’un rapprochement entre xAI et l’une des deux entreprises est hautement probable. Selon lui, une intégration de xAI à Tesla pourrait accélérer les ambitions du constructeur dans les domaines de la robotique (Optimus) et de la conduite autonome.

Comment Tesla pourrait contribuer aux ambitions spatiales

Tesla ne serait pas qu’un partenaire financier ou stratégique dans cette équation. Son expertise en fabrication de systèmes de stockage d’énergie pourrait permettre à SpaceX d’alimenter en énergie solaire des centres de données placés en orbite — un projet évoqué dans le contexte de la course à l’IA face à OpenAI, Meta et Google.

Elon Musk aurait également mentionné la possibilité d’utiliser les fusées Starship pour transporter les robots Optimus de Tesla vers la Lune, voire Mars, dans le cadre de projets à plus long terme.

Une entrée en bourse historique pour SpaceX

Selon des sources citées par Bloomberg, SpaceX envisagerait une introduction en bourse en juin, autour de l’anniversaire de Musk, avec un objectif de financement pouvant atteindre 50 milliards de dollars. Une telle opération deviendrait la plus importante entrée en bourse de l’histoire.

En décembre, le directeur financier de SpaceX, Bret Johnsen, aurait indiqué aux employés qu’un tel financement permettrait d’accélérer considérablement la cadence des vols du programme Starship, ainsi que le développement potentiel d’une base lunaire.

Fait intrigant : deux entités juridiques comportant l’expression « merger sub » ont été enregistrées au Nevada le 21 janvier, avec Bret Johnsen comme officier, selon le registre des entreprises de l’État.

Les probabilités évaluées par le marché

La plateforme de prédictions évolutives Polymarket estimait récemment à 48 % les chances d’une fusion SpaceX-xAI d’ici la mi-année, contre 16 % pour un scénario impliquant Tesla et xAI. De jour en jour, ces prédictions sont en constante évolution. En date du 2 février, la probalitité se situait aux environs de 18%.