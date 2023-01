Tesla Model S et X : le volant rond de retour

Le volant en demi-lune n’est plus la seule option pour les deux modèles Tesla.

Le levier de la transmission n’est toutefois pas de retour.

Les propriétaires qui voudraient retourner à un volant rond peuvent le faire.

Le constructeur Tesla l’a démontré à plusieurs reprises : il ne fait pas les choses comme les autres. Lorsque les Model S et Model X ont été renouvelés l’an dernier (pour l’année-modèle 2022), les deux véhicules sont atterris sur nos routes avec le fameux volant de type « yoke » ou en demi-lune si vous préférez.

Or, il semble que les stratèges de la marque sont revenus sur leur décision de n’offrir que le volant demi-lune puisqu’un volant conventionnel est à nouveau offert aux consommateurs, et ce, sans coût additionnel. Il faut toutefois mentionner que contrairement aux versions antérieures des deux véhicules, les nouvelles versions sortent de l’usine sans l’ancien levier de sélection pour la transmission, les commandes de celle-ci qui ont été déplacées à l’intérieur de l’écran tactile central.

Selon ce que rapporte le site web engadget.com via la chaîne YouTube de Marques Browlee, Tesla offre aussi aux consommateurs qui voudraient retourner à un volant conventionnel peuvent le faire moyennant un déboursé de 700 $ (américains). L’installation est comprise dans le prix.

Il faut l’avouer, l’option du volant « yoke » est loin de faire l’unanimité auprès des inconditionnels de la marque. Jugé dangereux dans certaines situations (comme les manœuvres de stationnement par exemple), le volant serait aussi difficile à manier avec une seule main selon les propos recueillis un peu partout sur le web.

L’autre détail qui semble avoir agacé les habitués de la marque est cette absence du levier de la boîte de vitesses, Tesla qui a préféré intégrer de nouvelles touches tactiles à même l’écran central de la planche de bord, une solution qui ne plaît pas à tous.

Ce changement de direction de la part de Tesla démontre que la concurrence est de plus en plus féroce dans le segment purement électrique. Les décideurs de la marque devront se montrer plus réceptifs aux demandes de leur loyale clientèle. Et cette nouvelle option de volant – qui est toujours disponible dans les autres véhicules de la marque soit dit en passant – en est la preuve.