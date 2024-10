Tesla lance la production de la nouvelle Model Y « Juniper » – attendu au début de l’année prochaine

– Tesla a commencé à produire la Model Y rafraîchie « Juniper » le 22 octobre à la Gigafactory de Shanghai.

– Des rapports contradictoires suggèrent que la version Juniper pourrait être lancée en 2024 ou 2025.

– La Model Y Juniper présente un style modernisé, des matériaux intérieurs améliorés et un calendrier de lancement mondial échelonné.

Tesla a commencé à produire son Model Y redessiné, connue sous le nom de version « Juniper », dans sa Gigafactory à Shanghai. Toutefois, le calendrier exact de la mise en vente du véhicule reste flou. Le lancement du VUS électrique actualisé a fait l’objet de spéculations, Tesla ayant précédemment annoncé qu’aucune nouvelle mise à jour de la Model Y ne serait commercialisée en 2024. Cela conduit à deux scénarios potentiels pour la disponibilité du véhicule.

La nouvelle Model Y fait partie du projet Juniper de Tesla, un rafraîchissement de l’un de ses véhicules électriques les plus réussis. La Model Y a été un élément essentiel de la stratégie mondiale de Tesla, représentant une part importante des ventes de l’entreprise en raison de sa popularité sur le marché des VUS électriques, qui ne cesse de se développer.

La production de la variante Juniper a commencé à un rythme modeste, avec seulement 12 unités produites quotidiennement dans la Gigafactory de Shanghai. Cette production limitée a soulevé des questions sur le calendrier de Tesla pour la sortie de la nouvelle Model Y, certains spéculant que la production initiale pourrait servir de phase d’essai.

Deux scénarios de sortie possibles : 2024 ou 2025 ?

Les avis divergent quant à la date de commercialisation de la Model Y Juniper. L’une des possibilités est que Tesla ne commercialise pas le véhicule avant 2025. Dans ce cas, la production en 2024 servirait principalement de période de test, la Model Y restylée devenant accessible au public l’année suivante.

Toutefois, d’autres pensent que Tesla pourrait commercialiser la Model Y de Juniper plus tôt que ce qui a été officiellement annoncé. Certains observateurs de l’industrie estiment que Tesla a minimisé la sortie de la Model Y en 2024 pour éviter une baisse des ventes de l’actuelle Model Y. Les consommateurs pourraient retarder l’achat du modèle actuel s’ils savent qu’une version rafraîchie est imminente. En maintenant l’incertitude sur la date de lancement de la version Juniper, Tesla pourrait chercher à soutenir la demande pour le Model Y existant.

Bien que Tesla n’ait pas fourni de détails complets sur les changements, certaines mises à jour du design et des caractéristiques de la Model Y Juniper ont déjà fait l’objet de spéculations. L’extérieur devrait reprendre des éléments de design de la Model 3 récemment rafraîchie, notamment des phares redessinés, un pare-chocs avant plus élégant et d’autres ajustements mineurs pour améliorer l’aérodynamisme. À l’intérieur de l’habitacle, la nouvelle Model Y sera probablement dotée de matériaux améliorés et d’une plus grande attention aux détails.

Le lancement de la production à Shanghai indique que la Model Y Juniper sera d’abord disponible en Chine, avant d’être lancée sur les marchés européens. Les acheteurs nord-américains devront peut-être attendre jusqu’à quatre mois de plus pour recevoir la nouvelle version.