Tesla finalise l’acquisition de Wiferion, une entreprise leader dans le domaine de la recharge sans fil

L’acquisition officielle par Tesla de Wiferion, une entreprise allemande spécialisée dans la recharge par induction pour les véhicules électriques et les robots industriels, pourrait accélérer le développement de la technologie de recharge sans fil de Tesla.

Tesla acquiert Wiferion, une entreprise allemande spécialisée dans la recharge par induction.

Le coût de la transaction est estimé entre 50 et 100 millions de dollars.

Cette opération s’inscrit dans la vision de Tesla en matière d’automatisation et vise à mettre au point des solutions de recharge innovantes.

Tesla a finalisé l’acquisition de Wiferion, une start-up allemande réputée dans le domaine de la recharge sans fil et spécialisée dans les solutions de recharge par induction pour les véhicules électriques et les robots industriels. Bien que les termes financiers de la transaction ne soient pas divulgués, plusieurs publications allemandes ont confirmé le succès de l’acquisition et précisent qu’un montant de 50 à 100 millions de dollars aurait été versé pour compléter cette acquisition, marquant une étape importante pour Tesla dans l’avancement de sa technologie de charge sans fil.

Wiferion, fondée en 2016, a déjà réalisé des progrès notables en développant et en déployant plus de 8 000 chargeurs, principalement destinés aux robots industriels. L’intérêt stratégique de Tesla pour l’acquisition de l’entreprise témoigne de son ambition d’explorer davantage la technologie de charge sans fil et ses avantages potentiels pour les véhicules électriques.

La recharge traditionnelle par branchement a été une méthode fiable pour les propriétaires de véhicules électriques, mais l’intérêt de Tesla pour la recharge sans fil indique une vision de l’automatisation future des véhicules. En envisageant un avenir où la technologie de conduite autonome devient courante, Tesla explore des options pour automatiser le processus de charge, permettant aux véhicules électriques de se charger eux-mêmes sans intervention humaine.

La quête de Tesla d’une solution de recharge sans fil est évidente, comme en témoignent les annonces précédentes, où l’entreprise a fait allusion à une nouvelle station de recharge sans fil pour la maison. L’acquisition de Wiferion pourrait potentiellement accélérer le développement de la plateforme de charge sans fil de Tesla, conduisant à des solutions innovantes pour ses clients de véhicules électriques.

Alors que Tesla continue d’investir dans des technologies de pointe, l’expertise de Wiferion en matière de charge sans fil peut renforcer l’infrastructure de charge de l’entreprise, offrant ainsi de meilleures expériences à la clientèle de Tesla, qui croît rapidement. L’acquisition concorde avec l’engagement de Tesla à rester à l’avant-garde du marché des véhicules électriques et à relever les défis potentiels tout en faisant avancer la révolution de la mobilité verte.