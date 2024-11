Suzuki dévoile son premier véhicule électrique à batterie, le e VITARA

Suzuki lance le e VITARA, son premier véhicule électrique de série, qui fait son entrée sur le marché des BEV.

Le e VITARA pourrait ouvrir la voie au retour de Suzuki sur les routes nord-américaines.

Sa technologie avancée et son design font du e VITARA une concurrente de poids parmi les VUS électriques.

Suzuki, une marque qui a déjà été présente sur les routes nord-américaines avec des modèles comme le Vitara et le XL7, s’est retirée du marché automobile du continent en 2012. Avec le dévoilement du e VITARA — son premier véhicule électrique à batterie produit en série — nous nous demandons si ce véhicule pourrait contribuer au retour de Suzuki. Présenté à Milan, en Italie, ce nouveau modèle fait écho à l’attrait de la robustesse qui a déjà séduit les conducteurs nord-américains.

Le e VITARA marque un moment décisif pour Suzuki qui se lance sur le marché des véhicules électriques à batterie (BEV). La production devrait débuter au printemps 2025 chez Suzuki Motor Gujarat en Inde. L’entreprise prévoit de lancer les ventes en Europe, en Inde et au Japon d’ici l’été de la même année, ce qui témoigne de la stratégie mondiale de Suzuki à l’égard du e VITARA.

Basée sur le modèle conceptuel eVX présenté plus tôt en 2023 lors d’événements tels que l’Auto Expo en Inde et le Japan Mobility Show, le e VITARA passe du concept à la production. Le e VITARA incarne le thème du design « High-Tech & Adventure ». Avec ses pneus de grand diamètre et son long empattement, le e VITARA s’impose sur la route. Son design extérieur évoque à la fois la force et la modernité. À l’intérieur, le e VITARA est doté de systèmes d’affichage avancés intégrés, de panneaux robustes et d’une console centrale solide.

Au cœur du e VITARA se trouve l’efficace eAxle, qui intègre le moteur et l’onduleur. Associé à des batteries lithium-fer-phosphate conçues pour la sécurité et la fiabilité, le véhicule promet une accélération agile et des performances réactives, qu’il s’agisse de démarrer à l’arrêt ou de dépasser à des vitesses plus élevées.

Le e VITARA est équipé du système électrique à quatre roues motrices ALLGRIP-e, qui utilise deux essieux électriques indépendants à l’avant et à l’arrière. Cette configuration améliore les capacités tout-terrain et offre de puissantes performances. Le mode Trail comprend une fonction LSD, qui permet de naviguer en douceur sur des terrains difficiles en répartissant le couple sur les roues qui ont le plus d’adhérence.

Construite sur la nouvelle plateforme HEARTECT-e spécialement conçue pour les véhicules électriques, le e VITARA est doté d’une structure légère et d’une protection haute tension. Le design offre un intérieur spacieux grâce à des porte-à-faux courts et à une capacité de batterie maximisée.

À l’avenir, Suzuki a l’intention d’élargir sa gamme de véhicules électriques et de proposer des solutions de mobilité adaptées à différents pays et régions – peut-être à l’Amérique du Nord.

Suzuki a un héritage en Amérique du Nord, avec des modèles comme la Swift, le Vitara, le Grand Vitara, le Sidekick et le XL7 qui ont été proposés au Canada et aux États-Unis avant le départ de la société en 2012. Le e VITARA pourrait être un modèle idéal pour Suzuki afin de revenir sur le marché nord-américain, notamment en raison de la demande croissante de VUS électriques. En outre, le robuste et compact Suzuki Jimny pourrait trouver un public réceptif, attirant les consommateurs à la recherche de véhicules polyvalents et aventureux.

S’il y a un moment où il faut penser au retour de Suzuki, c’est bien maintenant. Cela dit, il semble très peu probable que Suzuki revienne un jour. À moins que Toyota n’estime que l’investissement en vaut la peine.