Toyota et Suzuki unissent leurs forces pour le VUS électrique bZ2x 2025

Toyota a progressivement introduit sa gamme de véhicules électriques sur le marché, avec des dévoilements notables en décembre 2021. Ce lancement ambitieux a présenté 15 modèles conceptuels, mettant de l’avant la vision de l’entreprise pour un avenir électrique. Parmi ceux-ci se trouvait le Toyota bZ4x, qui est depuis passé du concept à la réalité, rejoignant les rangs aux côtés de son homologue, le Subaru Solterra.

Pour 2025, Toyota prévoit de lancer le bZ2x, un VUS électrique destinés aux consommateurs urbains. Bien que des collaborations passées aient vu Toyota s’associer avec Subaru, le bZ2x est le fruit d’une coopération avec Suzuki. Cette collaboration n’est pas un cas isolé, car les deux constructeurs japonais ont déjà uni leurs forces sur divers projets en Europe, en Inde, en Afrique du Sud et en Asie du Sud-Est. Des véhicules comme le Swace et l’Across en Europe, qui sont essentiellement des versions rebaptisées de la Corolla break et du RAV4, témoignent de leurs efforts de coopération.

L’objectif principal du bZ2x est de fusionner les atouts des deux marques. Initialement, ils visent à conquérir le marché domestique asiatique avant d’étendre leur portée à l’Europe. Sur le plan technique, les détails se font encore rares. Cependant, on sait que le véhicule sera construit sur la plateforme eTNGA et devrait avoir une consommation électrique proche de 125 Wh/km.

Quant à sa taille, le bZ2x est conçu pour s’insérer parfaitement entre l’Aygo X de Toyota et le Yaris Cross, mesurant entre 3,70 m et 4,20 m. Cette position stratégique place le bZ2x et son homologue Suzuki en concurrence directe avec d’autres véhicules électriques à venir, comme la Renault 4 et l’ID.2X de Volkswagen, prévus pour 2025 et 2026 respectivement. Grâce à ces efforts de collaboration et à ces lancements stratégiques, Toyota et Suzuki manifestent clairement leur intention de renforcer leur présence sur le marché des véhicules électriques.