Rivian pourrait ouvrir son réseau de recharge à tous dès l’an prochain

Suivant les traces de Tesla, le jeune constructeur veut ouvrir son réseau à tous les conducteurs de VÉ.

Le réseau Rivian Adventure a eu une croissance plus rapide qu’Electrify America pendant le premier trimestre de 2023.

Le constructeur veut avoir 600 stations en Amérique du Nord d’ici deux ans.

Rivian a annoncé qu’il ouvrirait son réseau de recharge propriétaire à tous les véhicules électriques aux États-Unis dès l’année prochaine.

À l’instar de Tesla, le petit constructeur automobile a décidé de développer son propre réseau public de recharge pour véhicules électriques en Amérique du Nord, qu’il appelle Rivian Adventure.

Comme ses véhicules sont des pick-up et des VUS capables de s’éloigner des sentiers battus, bon nombre de ces points de charge se trouvent dans des endroits reculés où les conducteurs de VÉ risquent de tomber en panne d’énergie.

Alors que Tesla doit équiper chaque Supercharger d’une prise compatible pour permettre à d’autres VÉ d’utiliser ses stations, Rivian n’aura probablement besoin que d’une mise à jour logicielle puisque ses véhicules utilisent le même connecteur standard que tous les autres VÉ non Tesla aux États-Unis et au Canada.

Pour l’instant, le réseau de Rivian est encore assez limité, mais il s’est développé plus rapidement au premier trimestre de l’année qu’Electrify America, qui est le plus grand réseau indépendant de recharge de VÉ du pays, avec la construction de 12 nouvelles stations contenant un total de 72 chargeurs rapides.

Le constructeur automobile ne veut pas non plus se reposer sur ses lauriers, puisqu’il prévoit d’installer 600 stations de recharge au Canada et aux États-Unis au cours des deux prochaines années.

Étant donné que chaque station Rivian compte en moyenne 6 points de charge, cela signifie que l’entreprise pourrait disposer de plus de 3 500 chargeurs individuels sur le continent.

Pour l’instant, les chargeurs rapides DC de l’entreprise ont une capacité de 200 kW, mais celle-ci pourrait bientôt être portée à 300 kW, ce qui les rendra plus attrayants pour les conducteurs de VÉ ayant une architecture de 800 volts qui peuvent se charger à ce rythme, comme les modèles Hyundai IONIQ et Kia EVx, ainsi que la Genesis GV60, le GMC Hummer EV, la Porsche Taycan, l’Audi e-Tron GT, et plusieurs modèles à venir de différents constructeurs.

Outre ces chargeurs rapides, le réseau Rivian comprendra également des chargeurs de destination installés dans des hôtels et d’autres lieux où les conducteurs sont susceptibles de passer un temps considérable, à l’instar de ce que propose également Tesla.

Cette décision d’ouvrir le réseau à tous les conducteurs de VÉ n’est toutefois pas prise par pure générosité, puisqu’il s’agit d’une condition pour que l’entreprise reçoive des fonds fédéraux pour la construction de nouvelles stations aux États-Unis.

