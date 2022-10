Rivian est maintenant certifié par Transport Canada

Le manufacturier n’avait pas réussi à obtenir cette même certification plus tôt cette semaine

Transport Canada a maintenant donné son accord après avoir reçu plus de documentation

Rivian n’a pas dit quand les livraisons commenceront au pays, mais cela devrait être bientôt

Plus tôt cette semaine, Rivian a fait une demande de certification auprès de Transports Canada afin de pouvoir vendre ses véhicules au pays qui a été rejetée par l’agence.

Hier, le constructeur automobile a essayé à nouveau de faire certifier ses deux véhicules pour la vente dans le pays et a réussi.

Selon Rivian, Transport Canada a demandé des documents et des informations supplémentaires avant de donner le feu vert à la société, ce qui a été fait en quelques jours.

Cela signifie que les camionnettes et les VUS électriques R1T et R1S peuvent désormais être vendus et livrés légalement au Canada, ce qui est une bonne nouvelle pour les nombreux détenteurs de réservations canadiens.

Bien que l’autorisation ait été reçue, Rivian n’a pas annoncé de date officielle pour la première livraison au Canada, qui était initialement prévue pour novembre 2021 et plus récemment, pour juillet de cette année.

Néanmoins, Rivian sera probablement en mesure d’entrer sur le marché canadien dans les semaines ou les mois à venir puisqu’il a déjà commencé à embaucher dans le pays.

En effet, le constructeur a publié ses premières offres d’emploi en juin dernier afin de recruter des employés pour son premier centre de service canadien à Vancouver.

Cela signifie que les livraisons du R1T et du R1S commenceront probablement dans la région de Vancouver avant de se déplacer vers l’Est une fois que d’autres centres de service seront ajoutés au réseau de l’entreprise, qui comprend maintenant 21 installations aux États-Unis.

Source : Drive Tesla Canada