Renault et Nissan repoussent une annonce à propos d’une restructuration à venir

L’Alliance Renault-Nissan a été tumultueuse pendant plusieurs années.

Les deux compagnies avaient planifié une annonce concernant une future restructuration.

Selon des sources, Renault veut que Nissan investisse dans ses VÉ et Nissan souhaite plus d’indépendance face à Renault.

Afin d’améliorer leurs relations difficiles, Renault et Nissan travaillent à une restructuration de leur alliance, mais des désaccords semblent encore persister entre les deux entreprises.

En effet, les deux entreprises devaient faire une annonce mercredi prochain mais celle-ci a été reportée.

Créée en 1999, l’alliance Renault-Nissan n’a pas toujours été sans heurts, notamment depuis que Carlos Ghosn, l’ancien PDG de Renault et de l’alliance Renault-Nissan, a été arrêté par les autorités japonaises pour des soupçons de mauvaise gestion financière.

Cet événement a accentué les tensions déjà présentes au sein de l’alliance puisque Nissan et Mitsubishi, qui fait également partie de l’alliance, ont démis Ghosn de ses fonctions de PDG peu après son arrestation, tandis que Renault et le gouvernement français ont continué à le soutenir pendant un certain temps.

Cela met en lumière l’une des principales critiques formulées par Nissan, à savoir que Renault exerce un contrôle trop important sur l’alliance grâce à sa participation de 43 % dans le constructeur japonais.

Sans surprise, des sources citées par Reuters affirment que le désir de Nissan de voir Renault vendre une partie de ses actions afin d’égaliser les chances entre les deux entreprises explique en partie l’annulation de l’annonce de cette semaine.

Renault n’est pas non plus entièrement satisfait de la situation actuelle puisqu’il souhaite que Nissan investisse davantage d’argent dans son programme de véhicules électriques en Europe.

En outre, les deux entreprises doivent encore se mettre d’accord sur la manière de partager la propriété intellectuelle après la restructuration prévue.

Ces questions pourraient être résolues dès la semaine prochaine, lorsque Renault et Nissan devraient faire une nouvelle annonce à la suite d’une réunion à Londres.

