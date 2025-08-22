Pure hérésie? Mercedes-Benz en pourparlers pour utiliser des moteurs BMW dans ses futurs modèles à essence

Les deux constructeurs allemands discutent d’un partage de motorisations en réponse à la montée des coûts liés aux moteurs thermiques et aux ventes de VÉ qui peinent à décoller.

Mercedes pourrait adopter le moteur B48 de BMW pour les modèles hybrides rechargeables CLA, GLC et Classe E.

Les discussions visent à répondre aux normes Euro 7 et à contrer les coûts croissants liés aux VÉ.

Une usine de production partagée aux États-Unis est envisagée pour contourner les tarifs douaniers.

Selon des sources internes, Mercedes-Benz est en discussions avancées pour utiliser les moteurs à essence quatre cylindres de BMW dans ses futurs véhicules hybrides rechargeables et à moteur thermique. Cet accord potentiel, motivé par une adoption plus lente que prévu des véhicules électriques et par l’augmentation des coûts de développement, pourrait être conclu d’ici la fin de 2025. On imagine déjà un ingénieur de BMW sourire en coin…

Ce partenariat improbable entre deux des plus grands rivaux de l’industrie automobile allemande verrait BMW fournir des moteurs essence de nouvelle génération pour une large gamme de modèles Mercedes, incluant les CLA, GLA, GLB, Classe C, Classe E, GLC et le futur VUS surnommé « Little G ». Cette collaboration est présentée comme une stratégie visant à réduire les coûts tout en garantissant l’accès à des technologies de motorisation conformes à la norme Euro 7.

Au cœur de la proposition se trouve le moteur B48 de BMW, un 2,0 litres turbo à quatre cylindres déjà utilisé dans de nombreux modèles BMW et Mini. Fabriqué à l’usine de Steyr, en Autriche, ce moteur est compatible avec les architectures de véhicules à traction, à propulsion ou à transmission intégrale, en plus d’être adapté à l’électrification hybride rechargeable. Sa flexibilité permettrait à Mercedes de l’intégrer à ses plateformes compactes FWD/AWD ainsi qu’à ses plateformes intermédiaires RWD/AWD.

Mercedes a récemment lancé son propre moteur quatre cylindres de 1,5 litre, le M252, développé en Allemagne et produit en Chine dans le cadre de la coentreprise Geely-Renault appelée Horse. Bien qu’utilisé dans la nouvelle CLA et apte à supporter des systèmes hybrides légers, le M252 n’a pas été conçu pour les applications hybrides rechargeables ni les prolongateurs d’autonomie.

Le partenariat pourrait également inclure la création d’une usine de production conjointe aux États-Unis, ce qui permettrait d’éviter certains tarifs d’importation et de soutenir la production mondiale de groupes motopropulseurs.

Si elle se concrétise, cette entente marquerait une première historique dans l’industrie automobile allemande : une collaboration mécanique entre deux de ses marques de luxe les plus emblématiques et autrefois farouchement rivales.