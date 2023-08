Porsche présente le puissant Cayenne Turbo E-Hybrid 2024

Dans le domaine des VUS hautes performances, Porsche a placé la barre très haut avec le lancement du Cayenne Turbo E-Hybrid 2024, désormais disponible en version VUS et coupé. Sommet de la gamme Cayenne, le Turbo E-Hybrid se distingue non seulement par ses performances impressionnantes, mais aussi par sa technologie de pointe.

Avec une puissance stupéfiante de 729 chevaux et un couple de 700 lb-pi, le Turbo E-Hybrid réunit un moteur V8 biturbo de quatre litres, générant 591 chevaux, et un moteur électrique supplémentaire d’une puissance de 174 chevaux. La force combinée propulse le véhicule de 0 à 100 km/h en seulement 3,7 secondes, ce qui renforce encore son statut de voiture de sport parmi les VUS. En outre, les passionnés seront enthousiasmés par sa vitesse maximale sur piste, qui atteint 295 km/h.

Après le dévoilement de la troisième génération du Cayenne en début d’année, Porsche continue d’innover en perfectionnant son groupe motopropulseur hybride rechargeable. L’augmentation de l’autonomie et de la puissance électrique est due à la nouvelle batterie haute tension (25,9 kWh), idéalement située sous le coffre. La recharge est également plus efficace : le chargeur embarqué de 11 kW peut recharger complètement la batterie en moins de 2,5 heures, ce qui est remarquable compte tenu de l’augmentation de la capacité de la batterie.

Le Cayenne Turbo E-Hybrid ne fait aucun compromis en matière de maniabilité et de confort. Le système de suspension pneumatique adaptative de série intègre une technologie inédite à deux chambres et deux soupapes. Cette innovation permet d’ajuster séparément les réglages de compression et de détente, et d’atteindre un équilibre entre conduite dynamique et confort de croisière. En outre, le système Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) est proposé de série, avec la possibilité d’améliorer l’expérience de conduite grâce au Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) et à la direction par l’essieu arrière.

Esthétiquement, les modèles Turbo E-Hybrid se distinguent par des éléments de design uniques. Les variantes VUS et Coupé présentent un bouclier avant spécifique à la Turbo avec des prises d’air élargies, des passages de roue peints, deux sorties d’échappement en aluminium brossé et des étriers de frein rouges. L’intérieur reflète la sportivité de l’extérieur avec des garnitures en aluminium, un ciel de toit en Race-Tex et un choix entre des sièges Sport en cuir réglables en 18 directions ou des sièges Confort en cuir réglables en 14 directions.

S’inspirant des modèles Cayenne 2024, le Turbo E-Hybrid est équipé de série de phares D.E.L. HD-Matrix Design, d’une puissante plaque de recharge à induction climatisée de 15 watts et d’un combiné d’instruments numérique à réglages multiples pour un affichage personnalisé de l’information.

Pour les amateurs canadiens de Porsche, l’attente ne sera pas longue. Les modèles Turbo E-Hybrid peuvent être commandés et les livraisons sont prévues pour le deuxième trimestre 2024. Le Cayenne Turbo E-Hybrid affiche un PDSF de 171 200 $, tandis que la variante Coupé est proposée à 176 300 $.