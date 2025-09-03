Porsche ne prend plus de commandes pour les 718 Boxster et Cayman actuelles, qui deviendront des VÉ en 2026

Porsche honorera les commandes actuelles pour ses voutures les plus abordables, mais la production prendra fin en 2026.

Les 718 Boxster et Cayman reviendront l’an prochain avec une mécanique électrique.

Une version à essence de la nouvelle génération n’est pas prévue.

Malgré les spéculations selon lesquelles Porsche pourrait prolonger la durée de vie de ses modèles 718 Boxster et Cayman actuels afin de les commercialiser parallèlement à leurs homologues électriques à venir, la société a cessé de prendre de nouvelles commandes pour ses deux voitures de sport les plus abordables.

Ces spéculations faisaient suite à l’annonce par le constructeur automobile de son intention d’adopter une approche plus flexible qui permettrait la coexistence des modèles à combustion et des modèles électriques jusqu’en 2030.

Ce changement de stratégie a conduit à la décision de développer une nouvelle génération de Macan à essence, qui viendra s’ajouter au nouveau modèle électrique actuellement en vente. Le Cayenne actuel sera également mis à jour afin d’être commercialisé au cours de la prochaine décennie.

Malheureusement, des sources internes au constructeur automobile ont confirmé au magazine britannique Autocar qu’un tel projet n’était pas prévu pour les modèles 718 Boxster et Cayman.

Par conséquent, une fois la production arrêtée l’année prochaine, seule la variante électrique à venir fera revivre les deux noms qui ornent les voitures de sport Porsche depuis 1996 et 2005 respectivement.

La société a confirmé qu’elle honorerait toutes les commandes en cours, mais les clients ne pourront plus se rendre chez un concessionnaire Porsche pour commander une 718 à leur goût.

La 718 électrique devait initialement être lancée cette année, ce qui aurait permis une transition plus en douceur, puisque la génération actuelle de Boxster et Cayman à moteur 4 cylindres à plat et les nouveaux véhicules électriques auraient été produits simultanément pendant quelques mois.

Des retards liés au développement du logiciel, à l’ingénierie et à l’approvisionnement en batteries ont rendu cela impossible, et il y aura une période pendant laquelle aucune version 718 ne sera commercialisée.

Si le remplacement de ces voitures de sport emblématiques par des modèles électriques ne manquera pas de susciter quelques remous, Porsche tient à rassurer les passionnés en affirmant que les nouveaux modèles conserveront les dimensions et la philosophie de base de leurs prédécesseurs.

De plus, les modèles électriques, construits sur la plateforme PPE réservée aux véhicules électriques du constructeur automobile, offriront une « véritable sensation de voiture de sport » grâce à un freinage et une maniabilité adaptés au sport automobile, selon le directeur de la R&D de la marque.

Plus de détails sur les 718 Boxster et Cayman électriques seront dévoilés dans les prochains mois, avant le début de la production en 2026.

Source : Autocar