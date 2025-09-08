Toujours entièrement hybride, la Toyota Camry 2026 gagne une édition Nightshade

La Toyota Camry 2026 est la berline intermédiaire la plus complète offerte, à partir de 34 575 $ avant frais

Toutes les Camry 2026 au Canada sont équipées d’un groupe motopropulseur hybride avec configurations FWD ou AWD.

L’édition Nightshade s’ajoute à la gamme avec des détails extérieurs noirs exclusifs et des roues en alliage de 19 pouces.

Toyota Safety Sense 3.0 et Apple CarPlay sans fil de série sur les six versions disponibles.

Toyota a dévoilé la gamme Camry 2026, toujours dotée d’un groupe motopropulseur entièrement électrifié avec technologie hybride de série sur les six versions offertes. Une nouvelle édition Nightshade fait son entrée, ajoutant des accents extérieurs exclusifs de couleur noire. La berline est maintenant en vente au Canada avec un prix de départ de 34 575 $, ou 38 256 $ avec frais.

Toutes les Camry 2026 sont équipées du système hybride de cinquième génération de Toyota, articulé autour d’un moteur 4 cylindres de 2,5 litres jumelé à des moteurs électriques et une batterie lithium-ion. Le système est offert en versions à traction avant et à traction intégrale.

Les variantes à traction avant développent une puissance nette combinée de 225 chevaux et affichent une cote de consommation combinée de 4,9 litres aux 100 kilomètres. Les modèles à traction intégrale utilisent le système AWD électronique sur demande de Toyota, qui ajoute un moteur-générateur à l’essieu arrière, portant la puissance à un généreux 232 chevaux.

La gamme se compose de six versions : SE FWD, SE Upgrade FWD, SE Upgrade AWD, Nightshade AWD, XSE AWD et XLE AWD. Le nouveau modèle Nightshade repose sur la version SE Upgrade AWD et se distingue par ses éléments extérieurs noirs, incluant des roues en alliage de 19 pouces, des coques de rétroviseurs, des poignées de porte et d’autres accents noirs. Trois couleurs sont offertes : Blanc, Rouge Supersonic et Noir minuit métallisé.

À l’intérieur, toutes les versions incluent des sièges avant chauffants, un siège conducteur à réglages électriques, la climatisation automatique à deux zones ainsi qu’un volant gainé de cuir chauffant. Les versions supérieures ajoutent des sièges avant ventilés, un système audio JBL, un affichage tête haute, un toit panoramique et une connectivité avancée grâce au système multimédia Toyota. Les caractéristiques de sécurité de série sur toute la gamme comprennent Toyota Safety Sense 3.0.

Les prix de la Toyota Camry 2026 au Canada sont les suivants :

• Camry SE FWD : PDSF 34 575 $ (38 256 $ avec frais)

• Camry SE Upgrade FWD : PDSF 36 625 $ (40 306 $ avec frais)

• Camry SE Upgrade AWD : PDSF 38 270 $ (41 951 $ avec frais)

• Camry Nightshade AWD : PDSF 39 397 $ (43 078 $ avec frais)

• Camry XSE AWD : PDSF 45 330 $ (49 011 $ avec frais)

• Camry XLE AWD : PDSF 45 225 $ (48 906 $ avec frais)

La Toyota Camry 2026 est maintenant disponible chez les concessionnaires à travers le Canada.