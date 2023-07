Officiellement presque confirmé : La prochaine Mazda MX-5 sera électrifiée

Il ne s’agira pas d’un moteur électrique.

La technologie hybride légère 48V devrait rejoindre le moteur 2,0 L à essence.

Bien que cela ne soit pas encore tout à fait officiel, les rumeurs et les histoires concernant l’électrification de la prochaine génération de Mazda MX-5 semblent avoir pris de l’ampleur. D’après les sources et les raisons invoquées, le processus se fera en plusieurs étapes.

Nous savons que Mazda ne fera aucune annonce officielle concernant la prochaine MX-5 avant la fin de cette année et jusqu’en 2024. Ou bien aucune information ne sera communiquée sur l’année modèle 2024, s’il y en a une. Si vous vous souvenez bien, la Miata NB a été introduite en 1997 et mise en circulation en 1998 pour l’année-modèle 1999. Il n’y a donc pas eu de MX-5 98. Et il est plausible qu’il n’y ait pas de MX-5 modèle 2024, car une nouvelle voiture pour l’année modèle 2026 sera vendue à partir de 2025.

Ce qui semble assez évident, c’est que le MX-5 de la prochaine génération sera électrifié au moyen d’un système hybride légère de 48V boulonné à un moteur à combustion interne. D’après l’évaluation de Top Speed, et nous sommes d’accord, c’est la meilleure, la plus rapide et la plus facile façon d’électrifier tout en réduisant le poids. De plus, Mazda propose déjà cette technologie dans son VUS CX-90 ainsi que dans les CX-30 et CX-60 sur d’autres marchés. Enfin, non seulement cette technologie améliorera l’efficacité énergétique, mais elle devrait aussi avoir un impact positif sur la puissance totale de quelques chevaux.

Pour ce qui est de la Miata EV, il faudra encore attendre de nombreuses années – nous pourrons attendre aussi longtemps que Mazda le souhaitera…