Nokian Tyres relance la marque Nordman comme marque indépendante avec le nouveau Nordman North 9

Nokian Tyres a relancé Nordman en tant que marque de pneus indépendante avec l’introduction du nouveau pneu d’hiver Nordman North 9. Cette nouvelle gamme n’est pas seulement accompagnée d’un nouveau design visuel et d’un nouveau slogan, mais elle vise également à élargir son portefeuille de produits pour inclure les catégories hiver, toutes conditions (all-weather) et toutes saisons. La série Nordman North 9 est la première d’une gamme de produits sous la nouvelle marque Nordman.

Le North 9 et son homologue VUS, le Nordman North 9 SUV, sont conçus pour offrir des performances fiables dans toutes les conditions hivernales. Les deux modèles sont disponibles en version cloutée et non cloutée. Leurs performances peuvent être améliorées par un cloutage optimisé, destiné à accroître le niveau de sécurité, en particulier sur les surfaces verglacées. Les suramplificateurs d’adhérence à la neige situés au centre de la bande de roulement permettent de conserver une maniabilité prévisible dans des conditions variées.

Présenté à l’origine comme une famille de produits en 2004, Nordman arbore désormais un nouveau logo et un nouveau design visuel qui comprend des flancs de pneus redessinés. La relance s’accompagne également d’un nouveau slogan : NORDMAN — DES PNEUS POUR TOUTES VOS DESTINATIONS. Cette nouvelle marque autonome est destinée à répondre aux besoins des consommateurs soucieux d’un rapport qualité-prix supérieur, en leur offrant un nouveau choix sur le marché des pneus. Les nouveaux pneus Nordman North 9 seront disponibles à l’automne chez les détaillants partenaires de Nokian Tyres aux États-Unis et au Canada.

Le composé de la bande de roulement NorthTech 9 est un mélange catalysé par l’huile de canola. Cela permet à la silice et au caoutchouc naturel de travailler de concert, assurant ainsi la sécurité sur les routes enneigées et glacées. La forte concentration de caoutchouc naturel permet au pneu de rester souple par temps froid, ce qui contribue à sa fiabilité. Le dessin de la bande de roulement, complété par des lamelles en 3D et des Snow Grip Boosters en forme d’éclair, améliore l’adhérence du pneu et permet un contrôle précis sur les surfaces mouillées et enneigées.

Dans le cadre de la gamme de produits Nordman North 9, une version spécialisée pour les VUS et les multisegments est également disponible. Cette version vise à offrir une meilleure stabilité de conduite et une plus grande durabilité pour les véhicules plus grands et plus lourds, répondant ainsi aux attentes en matière d’expérience de conduite et de confort.

La gamme couvre 32 tailles de 15 à 20 pouces et est assortie d’un indice de vitesse T, équivalent à 190 kilomètres par heure.