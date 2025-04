Moteurs, coussins gonflables, pneus : des dizaines de pièces automobiles désormais soumises à des tarifs douaniers américains

Les groupes motopropulseurs, les systèmes de sécurité et de direction figurent parmi les principales catégories touchées par les nouveaux tarifs douaniers imposés par les États-Unis.

Les États-Unis imposeront de nouveaux droits de douane sur les pièces de véhicules importées à partir du 3 mai, ce qui aura un impact sur la production.

La liste des produits visés comprend les moteurs, les batteries, les systèmes de sécurité et les modules de contrôle électronique.

Les chaînes d’approvisionnement du secteur automobile subiront une pression accrue en raison de l’élargissement de la couverture de la nomenclature tarifaire harmonisée.

Selon les mises à jour de la nomenclature tarifaire harmonisée des États-Unis, l’administration Trump a publié une version révisée de la liste des pièces automobiles qui seront désormais soumises à des droits de douane à compter du 3 mai. Cette mesure vise un large éventail de composants importés de l’étranger, dont plusieurs sont essentiels à la production de véhicules modernes.

Les droits de douane s’appliquent à des pièces majeures des systèmes de groupe motopropulseur, de sécurité, de suspension et de direction. Ces changements devraient affecter les fabricants qui dépendent de composants importés pour l’assemblage de véhicules dans leurs installations américaines.

Parmi les pièces désormais visées : moteurs à allumage commandé et moteurs diesel, batteries au lithium-ion et au plomb-acide, turbocompresseurs, catalyseurs, boîtes de vitesses et moteurs électriques. Les systèmes d’injection de carburant, radiateurs et bobines d’allumage figurent aussi sur la liste.

Les systèmes de suspension et de direction sont également touchés, incluant les ressorts à lames, amortisseurs, essieux et volants. Du côté des dispositifs de sécurité, les coussins gonflables, pare-chocs, ceintures de sécurité, vitres de sécurité, rétroviseurs et feux de signalisation sont concernés.

Les nouvelles mesures couvrent également les systèmes de conduite et de soutien comme les pneus, les tuyaux de freins, les roues et les embrayages. La liste élargie comprend aussi divers composants tels que les fils isolés, unités de climatisation, crics, sièges, caméras, radios et compteurs de vitesse.

Les ressources gouvernementales officielles fournissent la liste complète des codes tarifaires touchés, laquelle peut être consultée en parallèle avec la nomenclature tarifaire harmonisée. Automotive News a analysé et résumé les catégories touchées afin de souligner l’ampleur de ce changement de politique.