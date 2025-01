Mitsubishi lancera un multisegment électrique en 2026

Mitsubishi lancera un multisegment électrique de type coupé en 2026, construit sur la plateforme AmpR Medium de Nissan.

Le nouveau multisegments électrique de Mitsubishi arrivera en 2026, partageant une plateforme avec Nissan et Renault. Le modèle se caractérisera par un design de type coupé et une production mondiale basée au Japon. Il fait partie du plan de Mitsubishi visant à atteindre des ventes 100 % électrifiées d’ici 2035.



Mitsubishi Motors prévoit de lancer un nouveau multisegment électrique en 2026. Il partagera la même plateforme AmpR Medium (anciennement CMF-EV) que les véhicules Nissan Ariya, Renault Megane et Scenic E-Tech. Cette décision marque une étape importante dans les efforts déployés par Mitsubishi pour élargir sa gamme de véhicules électriques à l’échelle mondiale.

Le futur multisegment électrique de Mitsubishi ressemblera beaucoup au design de coupé surélevé de la future remplaçante de la Leaf de Nissan. Alors que la version de Nissan devrait entrer en production fin 2025, la variante de Mitsubishi suivra un an plus tard. Les véhicules présenteront tous deux des lignes de toit inclinées et des designs plus sportifs que les multisegments traditionnels.

Le modèle Mitsubishi sera produit au Japon pour les marchés mondiaux. Il s’agira du premier modèle entièrement électrique de la marque proposé en Amérique du Nord depuis la i-MiEV, qui s’est vendue à un peu plus de 2 000 unités en Amérique du Nord entre 2011 et 2016. L’entreprise s’attend à des ventes plus importantes pour le nouveau VE – espérons-le…

Ce lancement s’inscrit dans la stratégie d’électrification plus large de Mitsubishi, qui vise à ce que 50 % des ventes mondiales soient électriques ou hybrides d’ici 2030 et à ce que l’électrification soit totale d’ici 2035. L’entreprise prévoit de lancer neuf nouveaux modèles électrifiés d’ici 2028, dont deux véhicules entièrement électriques basés sur les plateformes de l’Alliance, un VUS développé en interne et un pick-up électrique.

Le pick-up électrique de taille moyenne est développé en collaboration avec Nissan et sera fabriqué au Mexique. Un jumeau Nissan, préfiguré par le concept Surf-Out, est également prévu. Mitsubishi n’a pas publié d’études de conception pour sa version du pick-up, mais on s’attend à ce qu’elle présente des similitudes avec le Mitsubishi Triton récemment lancé.

Le rôle futur de Mitsubishi dans la fusion Nissan-Honda reste incertain, l’entreprise ayant apparemment évalué la perte potentielle d’influence au sein du groupe. Cependant, Mitsubishi devrait maintenir sa relation de partage de plateforme avec Nissan, quelle que soit sa décision.

La version Nissan du nouveau multisegment, basée sur le concept Chill-Out de 2021, devrait ressembler à la Nissan Ariya, mais avec un format plus petit et plus sportif. Des prototypes ont déjà été aperçus lors de tests aux États-Unis, ce qui laisse présager de l’avancée du développement du véhicule.