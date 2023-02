Mercedes-Benz se concentrera davantage sur les VUS et les berlines à l’avenir

Les familiales, les cabriolets et certains coupés deux portes seront les premiers à disparaître.

Attendez-vous à plus de modèles haut de gamme AMG et Maybach, et plus encore.

De nombreux constructeurs automobiles ont pris ce type de décision il y a des années : tuer tous les breaks et les coupés et ne garder que les VUS. Dans le cas de Mercedes-Benz, ils ont choisi de sauver la berline, mais malgré cela, 19 des 33 styles de carrosserie actuels seront supprimés.

Les plans de Mercedes-Benz sont simples : monter encore plus en gamme, augmenter les profits et éliminer les carrosseries « inférieures » qui ne correspondent pas à ces nouveaux objectifs. Certes, ne conserver que 14 formes permettra de réduire les coûts, mais à quel prix ? En éliminant les « shooting break » comme la sublime CLA, un style de familiale plus élancé, les coupés et les cabriolets, Benz vont essentiellement éliminer tout enthousiasme et toute émotion de sa gamme de produits. Pouvez-vous imaginer une future gamme Mercedes-Benz sans une familiale AMG E 63 S ? C’est ce qui est à l’étude, semble-t-il.

À propos d’AMG, Mercedes-Benz investira davantage dans la division sportive haut de gamme en introduisant de nouveaux modèles, dont une nouvelle SL 2026 avec plus d’espace de chargement et une banquette arrière plus grande. Certains de ces véhicules, GT, SL, et autres, auront également des itérations Maybach.

« En fin de compte, nous n’avons tout simplement pas besoin de breaks [wagons] ou d’offres de deux portes peu performantes pour augmenter les volumes », a déclaré un membre senior de l’équipe stratégique de Mercedes-Benz à Car and Driver. « Les éléments les plus essentiels des voitures de luxe contemporaines durables sont l’espace et le temps…. C’est notre priorité numéro un – pas un autre style de carrosserie fantaisiste, un modèle qui ne fonctionne qu’en Europe, ou un dernier coup de poignard sur un segment en voie de disparition. »

C’est la fin de la familiale AMG la gang…