Mercedes-Benz présente le nouveau GLC 350e au Salon de l’auto de Montréal

Ce modèle fait son entrée dans la gamme de la marque en 2025.

La fourgonnette électrique eSprinter est également présente sur le stand Mercedes.

Parmi les autres véhicules remarquables exposés, citons le coupé AMG GT 63 et le roadster SL 63.

Mercedes-Benz présente la majeure partie de sa gamme au Salon de l’auto de Montréal 2025, y compris un nouveau venu qui s’ajoute à la gamme pour l’année modèle en cours, le GLC 350e hybride rechargeable.

Même si ce n’est pas la première fois que ce modèle est présenté au public, on s’attend à ce qu’il attire beaucoup d’attention, tout comme la fourgonnette électrique eSprinter. Le Roadster SL 63 et l’AMG GT 63 Coupé sont d’autres véhicules qui se font remarquer au kiosque de Mercedes-Benz.

Voici un aperçu des points forts :

Mercedes-Benz GLC 350e

Le nouveau modèle présenté sur le stand Mercedes est le GLC 350e, une version hybride rechargeable du modèle le plus populaire de la marque au Canada. Ce multisegment compact associe un moteur quatre cylindres turbocompressé de 2,0 L à une batterie de 24,8 kWh et à un moteur électrique pour produire une puissance combinée de 313 chevaux et un couple de 406 lb-pi. En outre, le GLC 350e peut revendiquer la plus grande autonomie en mode tout électrique de sa catégorie, avec jusqu’à 87 kilomètres de conduite sans émissions sur une charge complète. Comme tous les autres modèles GLC, le nouveau PHEV bénéficie de la troisième génération du système d’info divertissement MBUX avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil, ainsi que d’une nouvelle fonction Routines qui peut s’adapter aux habitudes du conducteur.

Mercedes-Benz eSprinter

Bien qu’il soit déjà commercialisé depuis un certain temps, le Mercedes-Benz eSprinter continue d’attirer l’attention grâce à son groupe motopropulseur électrique. Contrairement à son homologue à essence, l’eSprinter 2025 n’est disponible qu’en une seule taille, avec un empattement de 170 pouces et un toit surélevé. Le volume de chargement peut ainsi atteindre 13,8 mètres cubes et la charge utile maximale est de 1 190 kg (2,623 lb). Une autre différence avec le Sprinter classique est bien sûr le groupe motopropulseur. L’eSprinter est alimenté par une batterie de 113 kWh et un moteur électrique disponible en version 100 kW (134 ch) ou 150 kW (201 ch), avec un couple pouvant atteindre 295 lb-pi. Aucune estimation officielle de l’autonomie au Canada ou aux États-Unis n’est disponible puisque l’eSprinter est considéré comme un véhicule commercial, mais Mercedes annonce jusqu’à 440 kilomètres selon le cycle WLTP.

Autres modèles exposés

D’autres modèles qui sont également présents au kiosque Mercedes devraient susciter un certain intérêt, comme l’AMG SL63. Ce roadster très luxueux et très performant est équipé d’un moteur V8 biturbo de 4,0 litres fabriqué à la main, qui génère 577 chevaux, et son prix dépasse les 220 000 dollars.

La Mercedes-AMG GT 63 Coupé 2025 partage le même groupe motopropulseur que la SL 63, mais elle est dotée d’un toit fixe et d’une voie plus large, ce qui la rend encore plus rapide et plus dynamique. Grâce à son intérieur luxueux, la GT 63 Coupé se prête également au grand tourisme.

Bien entendu, des modèles plus accessibles sont également présentés par Mercedes-Benz. Voici la liste complète des autres véhicules que l’on peut voir au Salon de l’auto de Montréal 2025 :

– CLA 250 4Matic

– C300 4Matic Berline

– CLE 300 4Matic Cabriolet

– GLA 250 4Matic

– GLB 250 4Matic

– EQB 300 4Matic

– GLC 300 4Matic

– GLE 350 4Matic

– GLE 450e 4Matic

– GLE 53 4Matic Coupé

– EQE 350 4Matic