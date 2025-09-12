Étude mondiale auprès de 5 000 conducteurs : Mercedes-Benz domine le classement de la coolitude, tandis que Tesla divise les opinions.

Mercedes-Benz élue marque automobile la plus cool au monde, devançant BMW dans le sondage 2025.

Tesla se classe quatrième à l’échelle mondiale, mais dernière au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Kia, Subaru, Nissan et Dacia subissent des perceptions négatives dans les classements internationaux.

Mercedes-Benz a été désignée marque automobile la plus cool au monde pour 2025, selon une étude mondiale menée auprès des automobilistes par MoneySuperMarket. Le sondage, qui a recueilli les réponses de près de 5 000 conducteurs dans plus de 20 pays, a placé BMW en deuxième position, suivie d’Audi, Tesla et Volkswagen.

La recherche, publiée dans le rapport Road Reputations de l’assureur, a demandé aux participants quelles marques automobiles ils considéraient comme les plus et les moins « cool ». Mercedes-Benz a obtenu la première place dans 16 des 20 marchés sondés, dont les États-Unis, la Suède, le Mexique et le Canada. BMW a dominé au Brésil, en Inde, en Italie et au Japon.

Tesla s’est révélée être la marque la plus polarisante. Elle a terminé au quatrième rang de la liste mondiale des marques les plus « cool », mais a aussi été classée la moins cool de toutes, les répondants du Canada, de l’Australie et de la Nouvelle-Zélande la plaçant au bas du classement. À l’échelle mondiale, 31 % des répondants ont nommé Tesla comme la marque automobile la moins cool.

S’ils nous avaient consultés, nous aurions nommé Porsche comme la marque la plus cool. Et nous aurions été d’accord avec les autres Canadiens qui placent Tesla à l’autre extrémité du spectre.

Kia a été identifiée comme non cool par 27 % des automobilistes, suivie de Subaru à 24 %, de Nissan à 22 % et du constructeur chinois BYD à 19 %. Les répondants associent Kia à une réputation de véhicules abordables et de conduite plus lente. Dacia a aussi souffert de son image, tandis que Skoda n’est apparue que marginalement dans les classements négatifs après une récente refonte de la marque.

L’étude a également mis en lumière la rivalité persistante entre Mercedes-Benz et BMW. Les deux constructeurs allemands se disputent depuis longtemps le segment des véhicules haut de gamme, et les résultats les plus récents font pencher légèrement les perceptions des consommateurs du côté de Mercedes-Benz.