Mercedes-Benz EQB 2025: il est maintenant temps de lui dire au revoir

Au terme de l’année-modèle 2025, le Mercedes-Benz EQB tirera sa révérence puisque le constructeur cesse la commercialisation de ce modèle en Amérique du Nord.

Le Mercedes-Benz EQB 2025 est un petit VUS 100% électrique de luxe.

Son catalogue comprend deux versions: EQB 250+ et EQB 300 4Matic.

Le Mercedes-Benz EQB est débarqué sur le marché canadien en cours d’année 2023.

Dans le cadre de la production du livre L’Annuel de l’automobile 2026, EcoloAuto a appris que 2025 marquera l’ultime année de commercialisation du Mercedes-Benz EQB au Canada et aux États-Unis. Nous avons obtenu la confirmation du constructeur à cet effet.

Mercedes-Benz Canada explique cette décision en affirmant que le produit a atteint la fin de son cycle de vie. En revanche, Mercedes-Benz n’entend pas revoir sa stratégie en écartant les véhicules électriques de son portfolio. D’ailleurs, très prochainement, la CLA électrique, le tout premier véhicule de la marque à être bâti sur la plateforme Mercedes Modular Architecture (MMA), débarquera sur notre marché. Il est prévu que deux VUS électriques, également fabriqués à partir de cette architecture, verront également le jour.

La gamme électrique de Mercedes-Benz continue de comporter une variété de modèles: berline EQE, VUS EQE, berline EQS, VUS EQS, Classe G électrique et VUS EQS Maybach. Sans parler de l’offre étendue de véhicules dotés de la technologie hybride rechargeable.

Ce qu’il faut retenir du Mercedes-Benz EQB 2025

Avant qu’il ne disparaisse pour de bon, il est important de se rappeler que le Mercedes-Benz EQB est débarqué au Canada en cours d’année 2023. Malgré son format compact, il avait la particularité de pouvoir accueillir jusqu’à sept occupants, à linstar du GLB duquel il dérive directement. Une configuration à cinq passagers est également offerte.

Pour 2025, le catalogue comporte deux versions: EQB 250+ et EQB 300 4Matic. Dans le premier cas, un seul moteur électrique entraîne l’essieu avant. La puissance et le couple sont respectivement de 188 chevaux et 284 lb-pi. Son prix de base est de 59 990 $. Quant à la version 300 4Matic, elle profite de deux moteurs électriques et du système à quatre roues motrices. Elle déploie une puissance de 225 chevaux et un couple de 288 lb-pi. Cette déclinaison affiche un prix d’entrée de 64 990 $.

Au passage, mentionnons que le Mercedes-Benz EQB 2025 répond aux critères d’admissibilité du programme Roulez vert du gouvernement du Québec, et ce, pour les deux versions. Ainsi, les consommateurs québécois qui choisissent ce petit VUS électrique de luxe se qualifient pour l’obtention d’une subvention de 4000 $ d’ici le 31 décembre prochain.

Au chapitre des ventes, notons que Mercedes-Benz a vendu 470 unités de l’EQB au cours de l’année dernière au Québec. C’est nettement plus que les 186 exemplaires écoulés en 2023. À titre de comparaison, le Volvo EX30, un autre petit VUS électrique de luxe, a trouvé preneur à 602 reprises au Québec en 2024.

En terminant, précisons que la marque allemande élimine également le modèle Mercedes-AMG GLB 35 4Matic au terme de l’année-modèle 2025. Toutefois, les modèles GLB 250 et GLB 250 4MATIC poursuivent leur route en 2026.