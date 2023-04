Mercedes-Benz ajoute des mises à jour par la voie des airs de puissance pour les EQS, EQE

Les augmentations de puissance coûtent plus cher, mais offrent de grands résultats

Essayez-le pendant un mois ou achetez-le pour toute la durée de vie de votre voiture

Vous n’êtes pas satisfait des performances de votre voiture ? Mercedes-Benz vous permet d’acheter plus de puissance pour votre berline ou votre VUS électrique. L’augmentation de l’accélération à la demande permet d’ajouter jusqu’à 80 chevaux et de réduire les temps d’accélération.

Au lancement, cette fonction sera disponible sur les modèles Mercedes-Benz EQE 350 et EQS 450. Il s’agit des versions berline et VUS de ces deux modèles, si vous n’êtes pas encore au fait des conventions de dénomination de la Mercedes-Benz EQ.

Sur les modèles EQE 350, la mise à jour aérienne fait passer la puissance des moteurs de 288 à 348 chevaux. Cela leur permet d’atteindre les 100 km/h une seconde plus rapidement et devrait avoir des effets bénéfiques sur les dépassements sur autoroute et autres manœuvres similaires.

Les modèles EQS 450 voient leur puissance augmenter de 80 ch pour atteindre 435. Cela suffit à réduire le 0-100 km/h de la berline à moins de cinq secondes. Benz affirme que ces changements ne réduisent pas non plus l’autonomie du véhicule, bien que cela dépende en grande partie de l’utilisation que vous ferez de la puissance supplémentaire.

Pour les propriétaires de l’EQE, l’augmentation de puissance est proposée à partir de 75 dollars par mois ou 750 dollars pour un abonnement d’un an. L’abonnement à vie au système s’élève à 2 500 dollars, et ce pour la durée de vie du véhicule et non pour la durée de possession.

L’ajout du système d’accélération à l’EQS est beaucoup plus onéreux. 115 $ par mois ou 1 150 $ par an. L’option à vie s’élève ici à 3 800 dollars.

Il ne s’agit là que du dernier service complémentaire de mise à jour aérienne de Benz. Le Mercedes me connect Store propose également des fonctions telles que des modes de conduite pour débutants, des fonctions de navigation étendues, AMG Track Pace, et bien d’autres encore.