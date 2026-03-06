Mercedes-AMG dévoile l’habitacle de la future GT coupé 4 portes 2027

Le design global est clairement inspiré des derniers modèles de la marque, mais il est davantage axé sur le conducteur.

On y retrouve trois grands écrans, dont un faisant face au passager.

L’AMG GT Coupé 4 portes devrait être entièrement dévoilé prochainement.

Mercedes-Benz a l’habitude de dévoiler l’habitacle de ses futurs modèles avant leur extérieur, et c’est exactement ce qu’elle vient de faire avec l’AMG GT Coupé 4 portes 2027. En effet, le constructeur allemand a publié de nombreuses photos de l’intérieur de cette future voiture de sport plus tôt ce matin, bien que nous n’ayons pas encore vu l’extérieur sans camouflage.

L’AMG GT Coupé 4 portes sera proposé avec une motorisation électrique, du moins au début, et inaugurera la nouvelle architecture AMG.EA.

Sans surprise, l’habitacle de cette future berline sportive présente de nombreuses similitudes avec la cabine des CLA, GLB et GLC récemment révélés, qui arborent tous le dernier langage de design intérieur de la marque.

Cependant, en raison de sa sportivité accrue, la Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes dispose d’une configuration beaucoup plus orientée vers le conducteur, la plupart des commandes importantes étant inclinées vers lui. Il en va de même pour l’écran central de 14 pouces, qui n’est pas sur un plan plat comme celui des modèles badgés Mercedes-Benz.

En parlant d’écrans, la Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes en bénéficie de trois, dont un qui fait face au passager avant. La console centrale est également différente de ce que nous avons vu jusqu’à présent dans les derniers produits du constructeur, avec trois molettes de commande trônant bien en évidence sur le côté le plus proche du conducteur.

La première est la molette « Response Control », qui permet de peaufiner la réponse à l’accélérateur des moteurs électriques ; la deuxième est la molette « Agility Control », qui ajuste les réglages de la suspension adaptative ; tandis que la troisième est le bouton « Traction Control », qui modifie le comportement des systèmes de contrôle de la traction et de la stabilité selon neuf niveaux différents. Ces trois commandes font partie de ce que Mercedes appelle le « AMG RACE ENGINEER », un système qui gère le comportement de la voiture sur route ou sur piste.

Les bouches d’aération rondes à chaque extrémité du tableau de bord, qui intègrent une partie du système d’éclairage d’ambiance personnalisable, pour leur part, sont très similaires aux autres produits Mercedes récents.

En ce qui concerne la disposition des sièges, le constructeur vante une position assise basse avec des sièges avant nouvellement conçus qui allient une apparence sportive et un maintien latéral élevé. Il faut toutefois noter que les sièges baquets avec appuie-tête intégrés présentés sur les photos publiées aujourd’hui sont optionnels.

Les passagers arrière ont droit à une configuration standard à deux sièges ou une disposition optionnelle à trois sièges, toutes deux dotées de dossiers rabattables et de caves à pieds profondes censées offrir un « angle de genou naturel » pour un confort accru lors de longs trajets.

Au-dessus des têtes, l’AMG GT Coupé 4 portes dispose de série d’un toit panoramique en verre qui s’étend jusqu’à la lunette arrière. Le système « SKY CONTROL » est disponible en option : il divise les panneaux en segments contrôlés individuellement qui peuvent passer de transparents à opaques. Le toit en verre comporte également des éléments éclairés, tels que deux logos AMG et des motifs de lignes, reliés au système d’éclairage d’ambiance.

Enfin, les panneaux de porte affichent du cuir matelassé et des accents de fibre de carbone, que l’on retrouve également sur le volant à méplat, lequel comprend lui-même deux commandes rotatives permettant de changer rapidement de mode de conduite.

Bien que le design extérieur n’ait pas encore été révélé, nous savons à quoi nous attendre grâce à un prototype camouflé présenté par Brad Pitt et George Russell à Las Vegas en décembre dernier. Ainsi, nous savons que la berline sportive à la silhouette élancée affichera des phares et des feux arrière à DEL en forme d’étoile, des poignées de porte escamotables et une large calandre.

Nous savons également qu’elle sera propulsée par trois moteurs électriques à flux axial et une batterie à refroidissement direct, qui devrait pouvoir supporter une conduite haute performance prolongée, ce qui n’est pas toujours le cas pour les véhicules électriques très puissants.

Aucune date n’a été donnée pour le lancement officiel de la Mercedes-AMG GT Coupé 4 portes 2027, mais si l’on se fie aux lancements de modèles précédents, notre premier aperçu complet de l’extérieur devrait suivre le dévoilement de l’intérieur de quelques semaines tout au plus.