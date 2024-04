Pour tout savoir sur les pneus d’été qui visent à améliorer l’économie d’essence

Depuis le 15 mars dernier, il est autorisé de circuler sur les routes du Québec avec des pneus d’été sur votre voiture. En raison des chutes printanières de neige, l’installation hâtive des pneus d’hiver n’est pas recommandée. Cela étant dit, c’est le temps idéal pour magasiner vos pneus d’hiver et prendre rendez-vous dans un atelier mécanique pour éviter la cohue. En attendant, voici tout ce que vous devez savoir au sujet des pneus d’été qui visent à améliorer l’économie d’essence.

L’ennemi, c’est la résistance

La résistance est le principal enjeu lorsqu’il est question de pneu et d’économie de carburant. Plus la résistance d’un pneu sur la chaussée est forte, plus l’énergie nécessaire pour déplacer le véhicule devra être grande et plus la consommation de carburant sera influencée à la hausse. En revanche, lorsqu’on magasine un pneu, on veut s’assurer de sa bonne adhérence et de sa longévité. Il est donc primordial de trouver l’équilibre qui vous convient entre autres.

D’après des informations fournies par un détaillant de pneus, pas moins de 35 % de la consommation d’essence serait attribuable à la friction des pneus sur le sol. C’est un facteur considérable.

La clé, c’est la pression

Plusieurs facteurs entourant les pneus peuvent faire augmenter la consommation d’essence de votre véhicule. L’un d’eux, c’est la pression des pneus. En effet, un pneu qui serait sous-gonflé augmente la surface de contact avec le sol, ce qui a pour effet de faire monter la consommation de carburant.

Il est recommandé de vérifier mensuellement la pression des pneus de son véhicule.

Privilégiez les pneus à faible friction

Les fabricants de pneus sont nombreux à proposer des pneus qui visent à économiser le carburant. Il faut savoir que des pneus plus étroits ont un contact plus petit avec la chaussée, ce qui diminue la friction. Assurez-vous toutefois d’opter pour des pneus qui respectent les normes du manufacturier automobile. Votre choix de pneu ne doit pas nuire au bon fonctionnement des composantes de la suspension et de la direction ni compromettre la sécurité des usagers de la route.

Sachez que Michelin propose la gamme de pneus “Energy Saver A/S”. Ceux-ci s’adressent précisément à une clientèle en quête de pneus qui visent à améliorer l’économie d’essence.

En résumé, en cette période de changement de pneus et alors que le prix du litre de carburant est élevé, il est primordial de s’assurer que son véhicule est chaussé de pneus adéquats, que ceux-ci sont en bon état et, bien sûr, qu’ils sont suffisamment gonflés.