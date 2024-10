McLaren annonce sa nouvelle supercar phare La W1

– La McLaren W1 succédera aux légendaires supercars F1 et P1 et fera ses débuts le 6 octobre 2024.

– La révélation coïncide avec le 50e anniversaire des premiers championnats de Formule 1 de McLaren

– Michael Leiters, PDG de McLaren, souligne que la W1 est axée sur la performance et sur l’héritage de McLaren en matière de course automobile.

McLaren Automotive a donné le nom de son dernier véhicule haute performance, la McLaren W1. Destinée à succéder aux modèles emblématiques F1 et P1, la W1 sera officiellement dévoilée le 6 octobre 2024, à 8 h ET

La W1 perpétue la tradition de McLaren qui consiste à produire des véhicules exceptionnels portant la mention « 1 ». La McLaren F1, lancée dans les années 1990, a établi toutes les normes modernes en matière de performances des voitures de route. Son successeur, la P1, a encore repoussé les limites grâce à la technologie hybride et à une aérodynamique avancée.

McLaren a choisi la désignation W1 pour refléter l’héritage de la société en matière de course automobile et son état d’esprit de vainqueur de championnats. La date du dévoilement coïncide avec le 50e anniversaire du premier Championnat du monde des constructeurs de Formule 1 de McLaren et de la victoire d’Emerson Fittipaldi au championnat des pilotes en 1974.

Michael Leiters, directeur général de McLaren Automotive, a déclaré : « La McLaren W1 est définie par de véritables principes de supercar et constitue l’expression ultime d’un supercar McLaren née de notre riche histoire en compétition et de notre esprit de champion du monde, la W1 repousse les limites de la performance et est digne du nom ‘1’.

Bien que les détails spécifiques concernant les performances et la technologie de la W1 restent limités, des rumeurs circulent selon lesquelles la W1 développera au moins 1 200 ch, coûtera 2,2 millions $ et intégrera des innovations de pointe en matière d’aérodynamique, d’efficacité du groupe motopropulseur et de légèreté de la construction La W1 sera sans aucun doute une concurrente au plus haut niveau du marché des hypercars