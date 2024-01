Une Maserati MC20 électrique l’année prochaine et un nouveau VUS en 2027

Maserati prévoit de nouveaux véhicules électriques en 2024, 2025, 2027 et 2028.

Un supercar électrique prévue pour l’année prochaine.

Maserati a confirmé que la voiture de sport électrique MC20 arrivera l’année prochaine. Le constructeur italien de voitures de luxe vient de faire le point sur ses projets de modèles électriques, qui comprennent une Quattroporte électrique, retardée d’environ quatre ans, mais un nouveau multisegment électrique arrivera d’abord.

La société affirme qu’elle gagne désormais de l’argent, et ce depuis 2021, et qu’elle souhaite poursuivre sur cette lancée. Le lancement de ses deux premiers modèles électriques, la GranTurismo Folgore et la Grecale Folgore, a permis à la marque d’aller de l’avant. Ces deux modèles sont en vente dans l’Union européenne.

Une GranCabrio Folgore EV arrivera cette année. Le prochain véhicule électrique de Maserati sera la MC20 Folgore, qui arrivera en 2025. Folgore est la marque du constructeur automobile pour ses VE, et son nom vient de l’italien et signifie « éclair ».

La MC20 est la dernière voiture de sport biplace à moteur central de Maserati. La version essence est proposée à un prix bien supérieur à 200 000 $ et utilise un V6 biturbo de 3,0 litres. Nous attendons des détails sur la version électrique.

En 2027, un nouveau véhicule utilitaire électrique sera lancé. Maserati le qualifie de « grand BEV E-UV » mais n’a pas donné plus de détails ni précisé s’il s’agissait d’un remplacement ou d’un complément au VUS Levante à essence.

La Quattroporte électrique, qui était initialement attendue cette année, a été repoussée. Le constructeur a indiqué qu’elle arriverait en 2028, sans donner d’autres détails.

Maserati réalisera également davantage de travaux sur mesure. L’usine de Modène accueillera l’« Atelier du programme de personnalisation Fuoriserie ». Maserati investit dans de nouvelles installations à l’usine, y compris dans de nouvelles formations pour son équipe de personnalisation.

« Poussés par notre cœur de Modène, nous mettons les bouchées doubles pour mener le changement en matière d’électrification, avec deux de nos modèles emblématiques déjà disponibles à l’achat dans leur version 100 % électrique, et un autre en route cette année », a déclaré le PDG Davide Grasso. « Nous offrirons à nos clients préférés les Maserati les plus puissantes jamais conçues, repoussant ainsi les limites du plaisir de conduire vers une nouvelle ère. »