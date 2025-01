Lotus présente sa gamme de véhicules de performance au Salon international de l’auto de Montréal 2025

Emira propose deux groupes motopropulseurs avec des options V6 jusqu’à 400 ch et AMG jusqu’à 360 ch

L’Eletre Carbon offre 905 ch avec une architecture électrique avancée

Livraisons canadiennes confirmées pour les deux modèles à partir de 2025

Lotus Cars présente sa gamme complète de véhicules au Salon international de l’auto de Montréal en janvier, avec la gamme de voitures de sport Emira et la nouvelle édition Eletre Carbon au Palais des congrès.

Emira : Deux voies vers la performance

L’Emira démontre l’expertise de Lotus en matière de voitures de sport avec deux groupes motopropulseurs distincts. La première édition V6 est équipée d’un moteur suralimenté de 3,5 litres développant 400 chevaux et 420 newtons-mètres de couple. La transmission peut être manuelle ou automatique à six vitesses et permet une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 4,5 secondes.

L’Emira I4 équipé d’un moteur AMG associe un moteur turbocompressé de 2,0 litres développant 360 chevaux à une transmission à double embrayage à huit vitesses. Les deux versions utilisent l’architecture de châssis en aluminium collé de Lotus et présentent des réglages de suspension spécifiques au modèle.