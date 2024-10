L’IA révolutionne la détection des défauts dans les batteries des véhicules électriques

– L’IA accélère la détection des défauts dans les batteries de véhicules électriques, réduisant les temps d’inspection et améliorant le contrôle de la qualité.

– Les outils d’IA optimisent l’analyse des données relatives aux batteries, ce qui permet de prédire leur état de santé et d’allonger leur durée de vie.

– Les applications futures de l’IA incluent des percées dans la chimie des batteries, la supervision humaine restant essentielle pour la validation.

L’intelligence artificielle (IA) est devenue vitale dans l’industrie des véhicules électriques (VE), en particulier pour améliorer la sécurité et l’efficacité des batteries. Les VE étant un élément important de la mobilité actuelle et future, il est primordial d’identifier les défauts des batteries susceptibles d’entraîner des dysfonctionnements ou des risques pour la sécurité. La technologie de l’IA est désormais utilisée pour rationaliser la détection des défauts, ce qui améliore considérablement la vitesse et la précision de ces processus.

La détection des défauts dans les cellules des batteries des véhicules électriques est devenue une priorité pour les fabricants en raison des risques potentiels d’incendie et de dysfonctionnement. Les outils d’IA ont montré des résultats prometteurs dans ce domaine. Des entreprises comme PDF Solutions ont considérablement accéléré le processus d’identification des défauts en entraînant des modèles d’IA à reconnaître les anomalies dans les cellules des batteries. Selon Peter Kostka, directeur des solutions de batteries chez PDF Solutions, l’évolutivité des outils d’IA leur permet d’être déployés sur plusieurs chaînes de fabrication, améliorant ainsi l’efficacité du contrôle de la qualité.

UnitX a également fait des progrès dans ce domaine, en employant une technologie de balayage 3D alimentée par l’IA. Ce système peut identifier des défauts subtils à grande vitesse, dépassant de loin les capacités des inspecteurs humains. Dans une étude de cas récente, l’IA d’UnitX a balayé une cellule toutes les 3,5 secondes, alors que les opérateurs humains ont besoin de cinq minutes.

Des entreprises comme Monolith collaborent avec des constructeurs automobiles tels que Nio Europe pour mettre en œuvre des solutions d’IA pour l’analyse des données des batteries. Cette technologie réduit le temps nécessaire à des tâches telles que le nettoyage et le rééchantillonnage des données, ce qui permet d’identifier plus rapidement les anomalies et d’optimiser les prévisions sur l’état de santé des batteries. Richard Ahlfeld, PDG de Monolith, note que l’IA peut réduire de moitié la durée des tests, ce qui constitue un avantage concurrentiel sur le marché des véhicules électriques, qui évolue très rapidement.

Au-delà de la détection des défauts, l’IA devrait faire progresser de manière significative la chimie des batteries et la découverte de matériaux. SES AI utilise des modèles d’IA pour cartographier les structures moléculaires à une échelle jusqu’ici inaccessible aux chercheurs humains. Ces découvertes issues de l’IA pourraient conduire à des percées dans la performance des batteries, prolongeant ainsi la durée de vie et l’efficacité des VE.

Toutefois, les experts rappellent que l’IA ne remplace pas l’expertise humaine. Manan Pathak, PDG de BattGenie, souligne que les modèles d’IA nécessitent toujours une contribution humaine pour la formation et la validation. Si l’IA peut prédire les résultats et identifier les défauts, elle n’est pas une « solution miracle » et fonctionne mieux lorsqu’elle est associée à une supervision humaine.

Source: Automotive News