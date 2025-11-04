Lexus dévoile les prix du RZ 2026 : un modèle d’entrée maintenu à 63 390 $ malgré des améliorations majeures

Lexus ajoute une variante à traction et un modèle F SPORT de 408 ch avec transmission manuelle virtuelle à sa gamme élargie de cinq VUS électriques.

Cinq modèles à partir de 63 390 $, de 224 à 408 chevaux

Une nouvelle batterie de 76,96 kWh procure une autonomie estimée allant jusqu’à 486 km

Le F SPORT propose une première chez Lexus : une transmission manuelle virtuelle avec palettes au volant

Lexus élargit la gamme de son VUS électrique RZ à cinq modèles pour 2026 en ajoutant une variante d’entrée à traction et un modèle F SPORT axé sur la performance avec transmission manuelle virtuelle. L’éventail s’échelonne maintenant de 63 390 $ à 86 360 $, et tous les modèles profitent d’une capacité de batterie accrue, d’une meilleure autonomie et de la compatibilité avec les bornes NACS.

L’élargissement de la gamme fait place au RZ 350e Signature, premier modèle à traction du catalogue canadien, ainsi qu’au RZ 550e F SPORT à traction intégrale, qui devient le RZ le plus puissant à ce jour avec 408 chevaux. Trois modèles RZ 450e à traction intégrale comblent l’écart entre la variante d’entrée et celle orientée performance.

« Avec davantage de modèles, des performances plus dynamiques, une autonomie accrue et des temps de recharge plus rapides, le Lexus RZ est plus séduisant que jamais », a déclaré Martin Gilbert, directeur de Lexus Canada.

Une batterie de 76,96 kWh alimente trois configurations de motorisation

Tous les modèles RZ 2026 utilisent une nouvelle batterie lithium-ion d’une capacité de 76,96 kWh, jumelée à des essieux électriques redessinés et à un système de refroidissement par eau amélioré. Le RZ 350e Signature à traction génère 224 chevaux avec une autonomie estimée de 486 kilomètres. Les modèles RZ 450e à traction intégrale développent 313 chevaux avec une autonomie estimée de 418 à 420 kilomètres, selon la finition. Le RZ 550e F SPORT à traction intégrale couronne la gamme avec 408 chevaux et une autonomie estimée de 366 kilomètres.

Autonomie de la gamme Lexus RZ 2026

Modèle Autonomie 2025 Variation RZ 350e Signature (traction) 486 km — — RZ 450e AWD Signature 420 km 354 km +66 km RZ 450e AWD Luxe 418 km 315 km +103 km RZ 450e AWD Exécutif 415 km 315 km +103 km RZ 550e AWD F SPORT 369 km — —

Les modèles à traction intégrale reçoivent une version perfectionnée du système DIRECT4, qui optimise la répartition de la motricité et le contrôle de l’assiette à l’accélération, en virage et lors de manœuvres dynamiques. Lexus couvre tous les composants électriques, y compris la batterie, d’une garantie de huit ans ou 160 000 kilomètres.

Le connecteur NACS permet une recharge rapide en 30 minutes

Le RZ 2026 adopte le connecteur NACS (North American Charging System), donnant accès à des milliers de bornes de recharge rapide partout au Canada. Dans des conditions idéales, la recharge rapide en courant continu peut rétablir la charge de la batterie de 10 % à 80 % en environ 30 minutes. Un chargeur de bord en courant alternatif de 11 kW gère la recharge de niveau un et de niveau deux.

Le modèle F SPORT propose une transmission manuelle virtuelle

Le RZ 550e F SPORT à traction intégrale inaugure le système M Mode de Lexus, qui offre un changement de rapports virtuel au moyen de palettes au volant. Le système simule une configuration à huit rapports en calculant un couple virtuel de la source d’alimentation à partir de l’accélération et de la vitesse du véhicule, puis en appliquant le rapport sélectionné. Le système produit des sons simulés de moteur et d’échappement, tandis qu’un indicateur de changement de rapport dans l’instrumentation suit les passages de vitesses en temps réel.

Le modèle F SPORT comprend des suspensions spécialement calibrées, des accents extérieurs noirs, des roues F SPORT de 20 pouces avec étriers de frein bleus, ainsi qu’une sellerie noire en Ultrasuede avec surpiqûres bleues.

Cinq finitions échelonnées de 63 390 $ à 86 360 $

La gamme débute avec le RZ 350e Signature à 63 390 $, doté de roues de 18 pouces, d’une sellerie NuLuxe, d’un écran tactile de 14 pouces avec interface Lexus, de sièges avant chauffants et ventilés, ainsi que d’une chaîne audio à 10 haut-parleurs.

Le RZ 450e Signature à traction intégrale 70 390 $ ajoute la traction intégrale et 313 chevaux. Le RZ 450e Luxe à traction intégrale 76 390 $ comprend des roues de 20 pouces, un toit ouvrant panoramique en verre fixe, le freinage d’assistance au stationnement et un moniteur à vue panoramique. Le RZ 450e Executif à traction intégrale 86 360 $ ajoute des sièges arrière chauffants, une chaîne audio Mark Levinson à 13 haut-parleurs, le toit panoramique en verre Dynamic Sky, une sellerie Ultrasuede avec garnitures de portes gravées au laser et le système de stationnement autonome Advanced Park.

Le RZ 550e F SPORT à traction intégrale 81 390 $ inclut le système de transmission manuelle virtuelle M Mode, les éléments stylistiques F SPORT, des roues F SPORT de 20 pouces, la chaîne audio Mark Levinson, le toit Dynamic Sky et le système Advanced Park.

Tous les modèles sont dotés du système Lexus Safety System + 3.0, de la surveillance des angles morts avec alerte de circulation transversale arrière, de huit coussins gonflables, de l’assistance à la sortie sécuritaire avec loquet numérique et d’une caméra de recul. Le Lexus RZ 2026 est maintenant offert chez les concessionnaires Lexus partout au Canada, alors que le modèle 2025 n’était initialement disponible qu’au Québec et en Colombie-Britannique.

Prix de la gamme Lexus RZ 2026