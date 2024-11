Lexus présente la berline ES actualisée en Chine

La nouvelle ES adopte la calandre et les feux arrière des VUS Lexus RX et NX.

À l’intérieur, les commandes physiques sont remplacées par un écran tactile de 14 pouces ; des matériaux et des couleurs renouvelés sont ajoutés.

La gamme chinoise simplifie les options de groupes motopropulseurs sans proposer de version à transmission intégrale.



Lexus a dévoilé une version rafraîchie de sa longue berline ES de septième génération en Chine. Lancé à l’origine à l’échelle mondiale en 2018, le modèle intermédiaire de luxe a maintenant reçu son deuxième lifting. La mise à jour apporte des indices de design des VUS Lexus, aux côtés de révisions de l’intérieur et de la gamme de groupes motopropulseurs.

La Lexus ES revitalisée adopte des éléments de style vus dans ses homologues VUS, notamment les modèles RX et NX. Le bouclier avant présente une grille de calandre homogène associée à des phares à DEL actualisés. À l’arrière, la berline intègre un feu arrière à DEL sur toute la largeur avec des accents en forme de double L des deux côtés, ce qui la rapproche du NX. La forme générale de la carrosserie reste inchangée.

À l’intérieur, la nouvelle ES réduit les commandes tactiles au profit d’un écran tactile de 14 pouces qui abrite désormais les commandes du système de chauffage, de ventilation et de climatisation, s’éloignant ainsi des réglages traditionnels basés sur des boutons. Lexus met également en avant l’amélioration des matériaux de l’habitacle et introduit de nouvelles options de couleurs pour la sellerie.

La ES commercialisée en Chine ne propose plus que deux groupes motopropulseurs : la ES 300h hybride et la ES 200 à essence. La gamme ne comprend pas de variante à transmission intégrale, ce qui constitue une simplification par rapport aux versions précédentes, qui offraient un plus large éventail d’options.

La Lexus ES rafraîchie est pour l’instant exclusive à la Chine, les marchés nord-américains continuant à recevoir les modèles 2025 précédemment introduits. L’Amérique du Nord devrait recevoir la nouvelle ES à la mi -2025, coïncidant avec l’année-modèle 2026. Les groupes motopropulseurs proposés sur le marché nord-américain seront probablement différents de ceux proposés en Chine. Au Canada, trois versions sont proposées pour 2025 : ES 250 AWD, ES 350 et ES 300h. Le seul changement possible pourrait être la suppression de la 350 en raison de son groupe motopropulseur V6.