Lexus dévoilera la toute nouvelle ES à l’Auto Shanghai 2025

Lexus présentera une version redessinée de sa berline ES axée sur l’électrification lors de l’édition 2025 de l’Auto Shanghai.

La nouvelle ES sera dévoilée le 23 avril à l’occasion de l’Auto Shanghai 2025.

Le modèle mettra l’accent sur l’électrification, le confort de roulement et le silence à bord.

Les spécifications complètes seront dévoilées lors de la conférence de presse officielle durant le salon.

Le constructeur Lexus profitera du Salon international de l’automobile de Shanghai, l’un des plus grands événements automobiles en Asie, pour lever le voile sur la toute nouvelle génération de la berline ES. Le dévoilement est prévu pour le 23 avril.

Lancée à l’origine en 1989, la Lexus ES est une berline de luxe de taille intermédiaire et l’un des modèles les plus établis de la marque. Reconnue pour son confort de roulement, son raffinement intérieur et sa conduite silencieuse, l’ES a su séduire les acheteurs à la recherche d’une alternative premium aux berlines allemandes. Au Canada, elle demeure un pilier de la gamme Lexus, particulièrement dans sa version hybride ES 300 h, dont la popularité ne cesse de croître au sein des ventes nationales.

Selon Lexus, cette nouvelle génération de l’ES sera positionnée comme un modèle phare à l’échelle mondiale. Elle devrait intégrer les dernières technologies d’électrification tout en rehaussant le confort et la quiétude à bord. L’introduction d’une version hybride à rouage intégral est également attendue. Tous les détails seront communiqués lors de la conférence de presse qui aura lieu pendant le salon.

L’Auto Shanghai, qui alterne chaque année avec le Salon de l’auto de Pékin, représente une plateforme stratégique pour les constructeurs automobiles internationaux souhaitant dévoiler leurs nouveaux produits et technologies. Le dévoilement de la nouvelle ES témoigne de l’importance continue que Lexus accorde au segment des berlines de luxe, ainsi que de son engagement à élargir sa gamme de véhicules électrifiés.

Les spécifications techniques, les détails liés au groupe motopropulseur et la disponibilité sur les marchés n’ont pas encore été annoncés.