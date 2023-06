Lexus dévoile le TX 2024, inaugurant une nouvelle ère de luxe

Lexus présente le TX 2024 pour l’Amérique du Nord, qui met l’accent sur le luxe, l’électrification, l’espace et les caractéristiques de haute technologie.

Le TX propose trois modèles avec différents groupes motopropulseurs, tous dotés d’un espace de chargement important et d’un grand confort pour les passagers.

Le design équilibre l’esthétique et la rigidité ; les caractéristiques de sécurité sont de série ; les modèles 350 et 500h sont disponibles cet automne.

Lexus marque une percée dans le segment des VUS à trois rangées avec le lancement du Lexus TX 2024. Dévoilé spécifiquement pour le marché nord-américain, le TX témoigne de l’engagement de Lexus envers l’évolution des besoins, de la technologie, de l’électrification et du design.

Comme le souligne Martin Gilbert, directeur de Lexus Canada, le TX incarne l’engagement de Lexus à offrir une gamme de véhicules de luxe pour répondre aux divers besoins de style de vie, tout en soulignant son dévouement continu à l’égard de l’électrification, de la technologie, de la performance et du design.

Une nouvelle dimension de confort et d’espace

Le TX présente une fusion de confort, d’espace et de caractéristiques de haute technologie. Avec un grand espace pour les jambes à la troisième rangée et un généreux espace de chargement de 569 L derrière la troisième rangée et de 1 625 L avec la troisième rangée rabattue à plat, le véhicule convient parfaitement aux grands groupes et aux familles. Offrant simultanément une conduite sereine et agréable pour jusqu’à sept passagers, le TX accueille en douceur une famille nombreuse sans compromis sur le confort ou le volume de chargement.

Performances et technologie en harmonie

En termes de motorisations, le Lexus TX 2024 propose trois options distinctes. Le TX 350 est équipé d’un moteur turbo essence de 2,4 litres, associé à une transmission automatique à 8 rapports et à une traction intégrale. Il développe une puissance totale de 275 chevaux et un couple de 317 lb-pi. Malgré cette puissance, il conserve une consommation raisonnable, avec une consommation combinée de 11,2 L/100 km.

Le TX 500h, quant à lui, utilise un moteur hybride turbo de 2,4 litres couplé à une transmission automatique à 6 rapports et au système de traction intégrale DIRECT4 de Lexus. Ce groupe motopropulseur est capable de développer 366 chevaux et 409 lb-pi de couple, tout en atteignant une consommation combinée de 9,8 L/100 km.

Enfin, le modèle TX 500h+ est propulsé par un moteur hybride rechargeable V6 de 3,5 litres couplé à une transmission à variation continue (CVT) et au système de traction intégrale DIRECT4. Il développe une puissance impressionnante de 406 chevaux et offre une consommation combinée de 7,8 L/100 km. En outre, il offre une autonomie de 53 km pour les véhicules électriques, ce qui renforce son caractère écologique et son efficacité énergétique.

Le TX n’hésite pas à se doter d’équipements de haute technologie. Un écran multi-informations de 12,3 pouces offre des données en temps réel, tandis que la serrure numérique facilite l’ouverture tactile des portes. L’interface Lexus comprend un écran tactile multimédia de 14 pouces de série et une clé numérique, présentant des informations claires et des commandes conviviales.

Un système Mark Levinson à 21 haut-parleurs en option offre un son de haute qualité. L’habitacle est conçu pour être pratique, avec des rangements disponibles à toutes les rangées, sept ports de chargement/communication et trois prises de courant. Les porte-gobelets, de différentes tailles, sont amovibles pour une utilisation flexible.

Le véhicule est équipé d’un couvercle de console à double ouverture sur les sièges avant pour un accès indépendant. La deuxième rangée peut être une banquette rabattable 60:40 ou des fauteuils capitaines, selon la version. L’accès à la troisième rangée est possible grâce à un mécanisme d’ouverture à glissière.

Équilibrer l’attrait esthétique et la rigidité accrue

Le Lexus TX 2024 présente une silhouette élégante et puissante, rehaussée par une fine barre de feux arrière en forme de L. La silhouette de l’habitacle, avec un montant arrière noirci et des ornements en forme de flèche, contribue à un design raffiné. Il sera disponible en sept couleurs extérieures en fonction de la version du modèle.

Le TX utilise la plate-forme GA-K pour obtenir un centre de gravité bas et une répartition optimale du poids. Des améliorations spécifiques ont été apportées pour accroître la rigidité de la carrosserie et réduire les bruits et les vibrations, enrichissant ainsi l’expérience de conduite.

La sécurité reste primordiale avec le Lexus Safety System+ 3.0 de série sur tous les modèles TX 2024. Il comprend des équipements de sécurité avancés pour aider le conducteur et protéger les passagers.

Les modèles Lexus TX 350 et 500h 2024 seront disponibles dès cet automne, suivis par le TX 550h+ à une date ultérieure.