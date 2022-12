Lexus confirme travailler sur une transmission manuelle pour véhicules électriques

La compagnie dit que cette transmission sera utilisée dans son futur VÉ sportif.

Le logiciel de la transmission peut être modifié par le conducteur.

Lexus teste actuellement cette transmission sur un UX 300e en Europe.

Au cours des derniers mois, des rumeurs ont indiqué que Toyota et Lexus pourraient travailler sur une transmission manuelle pour les véhicules électriques, mais aujourd’hui, le constructeur automobile a confirmé cette information en montrant une version prototype testée sur la voie publique.

Actuellement testé dans un multisegment électrique UX 300e dans les rues d’Europe, ce nouveau type de transmission pourrait être utilisé dans la prochaine voiture de sport électrique présentée par Lexus.

Afin d’offrir des sensations similaires et un haut niveau d’engagement du conducteur, cette transmission comportera une pédale d’embrayage et un levier de vitesses manuel traditionnel.

Bien sûr, les véhicules électriques n’ont pas besoin d’une transmission capable de changer de vitesse et ils n’ont pas non plus besoin de faire tourner le moteur sans que les roues soient entraînées, ce qui va à l’encontre de l’objectif d’un embrayage normal.

Au lieu d’ajouter ces éléments physiques qui ne feraient qu’ajouter du poids et de la complexité, le constructeur affirme que tout sera fait par logiciel et électronique.

Cela signifie que lorsque le conducteur actionnera le levier de vitesses ou appuiera sur la pédale d’embrayage, un signal sera envoyé au module de commande du groupe motopropulseur du véhicule, qui imitera le comportement d’une voiture à transmission manuelle typique.

Pour rendre l’expérience plus authentique, Lexus indique que le tableau de bord sera équipé d’un compte-tours et qu’une erreur du conducteur pourrait faire caler le véhicule.

Un avantage de ce système est que les conducteurs pourront choisir entre différents réglages qui affectent le comportement du groupe motopropulseur afin de s’adapter à leurs préférences.

Étant donné que les transmissions manuelles ne sont actuellement équipées que dans 2 % des nouveaux véhicules vendus aux États-Unis, seuls les passionnés sont susceptibles d’être intéressés par une version simulée pour les VÉ, c’est pourquoi elle ne sera probablement proposée que dans les véhicules électriques axés sur la performance.

