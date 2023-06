Les véhicules électriques abordables restent un rêve lointain, même s’ils atteindront la parité de prix avec les moteurs à combustion interne d’ici à 2026

Ford prévoit une parité de prix d’ici à 2026.

GM prévoit des prix abordables aux alentours de 2030, voire plus tard.

Malgré les prévisions optimistes des dirigeants de l’industrie, l’accessibilité aux véhicules électriques (VE) pour le consommateur nord-américain moyen pourrait rester difficile à atteindre dans un avenir proche. Jim Farley, PDG de Ford, et Mary Barra, PDG de General Motors (GM), prévoient tous deux une évolution significative du marché des VE au cours de la seconde moitié de cette décennie. Toutefois, les implications plus larges de ces prédictions dressent un tableau inquiétant pour les acheteurs potentiels de voitures qui souhaitent s’équiper d’un nouveau véhicule électrique.

Selon M. Farley, la parité de prix entre les véhicules électriques et leurs équivalents à moteur à combustion interne (MCI) devrait être atteinte d’ici 2026. Cette prédiction, partagée dans une interview avec Fox News, suggère que le coût de production et d’achat d’un VE sera égal au coût d’un véhicule traditionnel à moteur à combustion interne dans les trois prochaines années. Il s’agit en effet d’une étape importante, qui reflète les progrès constants de la technologie des VE et les économies d’échelle.

Toutefois, Mme Barra, dans sa récente déclaration rapportée par Yahoo Finance, a tempéré les espoirs du marché en estimant que les VE abordables, se détaillant entre 30 000 à 40 000 $, ne pourraient voir le jour que « dans la dernière partie de cette décennie… peut-être un peu plus longtemps ». Cela signifie qu’en dépit de la parité de prix avec les moteurs à combustion interne, le prix de la majorité des VE restera nettement supérieur au budget de l’acheteur moyen.

Le prix moyen actuel des nouveaux véhicules s’élève à plus de 40 000 $, un chiffre qui continue d’augmenter régulièrement. Ainsi, la perspective d’une parité des prix pourrait signifier que d’ici 2026, les VE et les véhicules à moteur à combustion interne pourraient être financièrement inaccessibles pour la plupart des Nord-Américains.

Cette situation présente un paradoxe pour l’industrie et les décideurs politiques. Alors que l’industrie automobile s’oriente vers un avenir plus durable et plus respectueux de l’environnement avec les VE, les coûts associés à ces avancées pourraient exclure un grand nombre de consommateurs de la participation à cette révolution.

L’industrie devra trouver des moyens de rendre les VE plus abordables, notamment en améliorant la technologie des batteries, en renforçant l’efficacité de la fabrication et, ce qui est peut-être le plus important, en continuant à faire pression pour que les gouvernements adoptent des politiques et des mesures incitatives favorables. Nous devons nous rappeler que les mesures incitatives en faveur des VE ne dureront pas éternellement et qu’elles ne sont en place que pour promouvoir l’intérêt pour ces véhicules. Sans ces changements, le rêve d’un véhicule abordable, écologique et économe en énergie risque de rester un rêve pour la majorité des Nord-Américains dans les années à venir.

Alors que la révolution des véhicules électriques est en marche, cette étape imminente de la parité des prix nous rappelle brutalement qu’il reste encore des défis importants à relever pour faire des véhicules électriques une option réaliste pour le consommateur moyen.