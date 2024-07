Les nouveaux modèles Audi A5 : beaux, modernes et disponibles en version Avant

– Les nouveaux modèles Audi A5 se caractérisent par un design de pointe et une technologie avancée.

– Les groupes motopropulseurs efficaces et partiellement électrifiés réduisent la consommation de carburant et les émissions.

– L’expérience utilisateur est améliorée grâce à une architecture électronique innovante et à une intégration numérique transparente.

Audi a dévoilé ses nouveaux modèles A5 et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancienne A4 et la marque A4 ne nous manqueront pas. Trente ans après le lancement de la première Audi A4, la série A5 introduit un nouveau langage de conception qui, en bref, est époustouflant. Et avec toute nouvelle voiture, les technologies de pointe sont indispensables et l’A5 ne déçoit pas.

Un langage stylistique redéfini

Les nouveaux modèles Audi A5 présentent une évolution frappante du design. La berline et la sublime familiale Avant mettent toutes deux l’accent sur un empattement long, de grandes roues et une carrosserie basse et sportive. La berline se caractérise par une carrosserie de type coupé qui s’étire vers l’arrière et se termine par un hayon court doté d’un becquet remarquable — c’est une voiture à hayon. L’Avant, quant à elle, arbore une ligne de toit dynamique qui se fond dans un becquet de toit homogène. Les éléments clés du design comprennent une calandre Singleframe large et plate, des phares fins et un design arrière sculptural avec une bande lumineuse distinctive.

À l’intérieur, les modèles A5 présentent un agencement redessiné axé sur le confort et la convivialité. L’intérieur est centré sur l’humain, avec une scène numérique qui comprend les écrans Audi MMI et un éclairage d’interaction dynamique en option. Le design axé sur les matériaux vise à créer une sensation d’espace, tandis que la clarté de l’agencement et la facilité d’utilisation garantissent une expérience conviviale.

Les modèles A5 introduisent l’architecture électronique E³, qui intègre l’affichage panoramique Audi MMI et l’affichage tête haute. Les feux arrière numériques OLED et la communication car-to-x renforcent encore la sécurité et la connectivité. L’interaction accrue entre le conducteur et le véhicule est une caractéristique clé de la nouvelle A5. Les options de connectivité personnelle et l’intégration transparente dans les écosystèmes numériques améliorent l’expérience de l’utilisateur. L’aménagement intérieur offre une clarté visuelle et une facilité d’utilisation, garantissant un environnement de conduite confortable et intuitif.

Des groupes motopropulseurs efficaces et partiellement électrifiés

Les nouveaux modèles A5 sont dotés de la technologie MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) plus, soutenus par un système électrique embarqué de 48 volts. Ce système permet une conduite partiellement électrique, réduisant la consommation de carburant et les émissions de CO2.

La gamme A5 comprend plusieurs moteurs, du 2,0 TFSI au V6 3.0 TFSI. Ces moteurs sont disponibles avec des boîtes de vitesses à double embrayage et le système ultra quattro, offrant un équilibre entre performance et efficacité. Lorsque l’A5 arrivera chez nous, nous pouvons nous attendre à une offre similaire à celle de l’A5 actuelle, avec un moteur 4 cylindres 2,0 L turbo à essence pour l’A5 et un V6 3.0L turbo pour la S5. Le moteur 2,0 L TDI, toujours proposé, restera sur le Vieux Continent.

Les modèles A5 sont dotés d’un nouveau système de suspension qui offre une tenue de route précise et une dynamique de conduite améliorée. Les options d’amortisseurs adaptatifs permettent de personnaliser l’expérience de conduite, en équilibrant le confort et la sportivité. Le système de direction progressive a également été amélioré, offrant de meilleures caractéristiques de maniabilité.

Les avancées d’Audi en matière de direction progressive contribuent à l’amélioration de la tenue de route de l’A5. Le système de direction précis assure une tenue de route sans effort et largement neutre, pour une expérience de conduite dynamique. Les options de suspension améliorent encore la dynamique de conduite, rendant les modèles A5 polyvalents et agréables à conduire.

Lancement sur le marché et disponibilité

Les nouveaux modèles Audi A5 et S5 seront lancés en Allemagne et dans d’autres pays européens en novembre. Les précommandes en Allemagne débuteront en juillet 2024, avec une disponibilité dans différentes configurations et packs. La gamme A5 devrait arriver en Amérique du Nord au début de l’année 2025, peut-être en tant que véhicule de l’année-modèle 2026.

Les prix des nouveaux modèles A5 varieront en fonction des options de moteur et de finition et seront communiqués à l’approche du lancement.