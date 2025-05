Le Volvo XC70 PHEV assemblé en Chine offre une autonomie électrique de 180 km

Le multisegment hybride rechargeable est doté d’une batterie de 39,6 kWh, d’une nouvelle plateforme SMA et de spécifications propres à la Chine

Le prochain Volvo XC70 hybride rechargeable, conçu pour le marché chinois, a été dévoilé dans des documents réglementaires, révélant une batterie NMC (ternaire) de 39,63 kWh fournie par CATL. Cette dernière permettrait une autonomie entièrement électrique de 180 km selon le cycle d’homologation chinois CLTC.

Le véhicule est propulsé par un moteur 3 cylindres turbo de 1,5 litre conçu par Aurobay, aujourd’hui intégré à la coentreprise Horse Powertrain entre Geely et Renault. Il développe une puissance maximale de 120 kW (161 chevaux) et est jumelé à une boîte hybride à 3 rapports. La vitesse de pointe du XC70 est annoncée à 180 km/h.

Les spécifications de la batterie varient selon la version. Le modèle de base utilise une batterie LFP (phosphate de fer au lithium) de 21,22 kWh également fournie par CATL, offrant une autonomie de 100 km selon les normes CLTC. Cette version affiche une consommation de carburant estimée à 5,85 L/100 km lorsque la batterie est vide. Le poids de cette batterie est de 189 kg.

En comparaison, la version équipée de la batterie NMC de 39,63 kWh propose une autonomie de 180 km et pèse 243 kg. Sa consommation une fois la batterie déchargée grimpe à 6,55 L/100 km.

Reposant sur la toute nouvelle plateforme SMA de Volvo, le XC70 partage son groupe motopropulseur hybride avec d’autres modèles destinés à la Chine, comme les Geely Galaxy L7 et L6, ainsi que les Lynk & Co 07 et 08.

À l’extérieur, le XC70 adopte le langage de design actuel de Volvo, similaire à celui des EX90 et EX30. On retrouve des phares intégrés aux pare-chocs, des feux arrière verticaux à DEL en forme de « marteau de Thor », des rétroviseurs sans cadre, des poignées de porte rétractables et une prise d’air active à l’avant pour améliorer l’aérodynamisme.

Les dimensions du VUS sont les suivantes : 4 815 mm de long, 1 890 mm de large, 1 650 mm de haut, avec un empattement de 2 895 mm (à titre comparatif, l’EX90 mesure 5 037 mm de long, 1 964 mm de large, 1 744 mm de haut et a un empattement de 2 985 mm). Les roues varient de 19 à 21 pouces, et le poids à vide du véhicule se situe entre 2 110 et 2 275 kg, selon la batterie choisie.

Volvo n’a pas confirmé si le XC70 sera proposé à l’extérieur de la Chine.