Le Toyota RAV4 Plug-in 2026 frappé par un premier rappel

Le rappel touche actuellement 30 978 unités aux États-Unis

Transport Canada n’a pas encore statué sur la situation

Le RAV4 Plug-in est assemblé au Japon, pas au Canada

La sixième génération du Toyota RAV4 est touchée par un premier rappel. Pour le moment, on parle de 30 978 unités du RAV4 Plug-in (hybride rechargeable) 2026 aux États-Unis seulement. Au moment d’écrire ces lignes, Transport Canada n’a toujours pas émis de rappel sur ce dossier. Il est important de souligner que le rappel ne touche pas des modèles Toyota RAV4 construit au Canada.

Selon le rapport du NHTSA (National Highway Trafic Safety Administration) numéro 26V659000, une erreur de programmation de l’unité de contrôle du moteur-générateur pourrait couper l’alimentation du système hybride lorsque le véhicule est en mouvement, plus particulièrement à vitesse élevée. À l’interne, chez Toyota, on en fait référence avec 26TA22.

Qu’est-ce qui arrive?

Le problème provient d’une anomalie logicielle touchant le module de gestion électronique des moteurs-générateurs électriques. Lors du démarrage du véhicule, une erreur dans la séquence d’initialisation peut empêcher l’activation du mode de fonctionnement nécessaire à leur utilisation à vitesse élevée.

Les conséquences varient selon le moteur-générateur touché. Lorsque la défaillance concerne celui de l’essieu arrière, le VUS passe automatiquement en mode de protection, ce qui limite ses performances et désactive la transmission intégrale. Le véhicule peut alors poursuivre sa route, mais uniquement grâce à la puissance transmise aux roues avant.

La situation se complique passablement lorsque l’anomalie affecte le moteur générateur avant pendant la conduite à vitesse élevée. Dans certaines circonstances, le système hybride rechargeable peut cesser complètement de fonctionner, entrainant une perte soudaine de puissance motrice.

Toyota a découvert cette problématique lors d’essais sur le terrain avec le véhicule. Le constructeur a reproduit la défaillance lors d’essais en laboratoire et sur route, confirmant que le problème ne se limite pas à une simple réduction des performances, mais peut provoquer une interruption totale de la propulsion alors que le véhicule est en mouvement.

Quoi faire?

Pour l’instant, la vigilance est de mise en cas de problème sur la route. Pour l’heure, il ne semble pas y avoir de cas où des clients auraient été incommodés ou victimes de la défaillance. Aux États-Unis, à partir du 22 novembre, les propriétaires recevront une communication postale les avisant de la nécessité d’une mise à jour du système en concession. Au Canada, nous suivrons la situation advenant un rappel au pays par Transport Canada.