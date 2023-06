Le Toyota C-HR 2024 : une nouvelle ère pour le petit VUS de Toyota

Un regard exclusif sur le Toyota C-HR de conception et d’ingénierie européennes, qui établit de nouvelles normes sur le marché des VUS du segment C grâce à sa technologie avancée et à son engagement en faveur du développement durable.

En portant l’expérience du VUS à un nouveau niveau, Toyota dévoile son tout nouveau C-HR 2024, un successeur avant-gardiste de son prédécesseur et un puissant symbole de l’engagement durable de la marque envers les clients européens. Avec son profil distinctif de « super-coupé », ses technologies avancées et ses groupes motopropulseurs hybrides électrifiés, le nouveau C-HR est un exemple d’innovation et de durabilité.

La refonte radicale du design extérieur du C-HR par Toyota renforce sa présence sur la route, avec des lignes de caractère taillées en diamant le long des flancs, des poignées de porte affleurantes et des porte-à-faux courts. Le visage redessiné des VUS Toyota se retrouve également sur le bZ4X tout électrique et sur la nouvelle Prius, dont le regard vif et perçant indique qu’elle est prête à aller de l’avant. L’efficacité aérodynamique a également été au cœur de la conception du C-HR, assurant une circulation optimale de l’air au-dessus et autour du véhicule.

L’intérieur du C-HR a également subi une transformation, mettant l’accent sur le confort et la fonctionnalité modernes. Tous les éléments de commande sont concentrés dans la zone du conducteur, créant ainsi un sentiment de confort enveloppant pour les passagers. Le système d’éclairage d’ambiance du véhicule offre une variété de 64 couleurs pour refléter l’environnement de l’habitacle ou l’heure de la journée.

La personnalisation de l’expérience utilisateur est l’une des principales caractéristiques du nouveau Toyota C-HR. Du scénario d’accueil automatique lorsque le conducteur s’approche du véhicule aux réglages préférés pour la position du siège, l’affichage numérique des instruments et l’écran multimédia, le véhicule offre une expérience intuitive et personnalisable. Le Toyota C-HR est équipé d’un nouveau tableau de bord entièrement numérique de 12,3 pouces (en fonction du niveau de finition), d’un système de clé numérique et du pack multimédia Toyota Smart Connect.

En termes de puissance, le tout nouveau C-HR est proposé avec un choix de versions hybrides électriques (HEV) de 1,8 et 2,0 litres et un modèle hybride électrique rechargeable (VEHR) de 2,0 litres. La variante HEV de 2,0 litres offre la possibilité d’une transmission intégrale intelligente (AWD-i). En outre, le modèle VEHR 2,0 litres est doté d’une fonction unique de géofencing qui fait automatiquement passer la voiture en mode EV lorsqu’elle entre dans une zone à faibles émissions.

La sécurité est au cœur des préoccupations du C-HR, qui est équipé du dernier portefeuille Toyota Safety Sense de fonctions de sécurité active et d’aide à la conduite. Les principaux développements comprennent la suppression de l’accélération, l’aide à la conduite proactive (PDA) et l’aide à la direction, qui sont conçues pour offrir une meilleure protection contre les risques d’accident courants.

Le développement du nouveau C-HR a mis l’accent sur le développement durable. La teneur en plastiques recyclés a été doublée par rapport au modèle précédent et se retrouve dans plus de 100 pièces différentes. Les pare-chocs sont fabriqués à partir d’une résine précolorée qui devrait permettre d’économiser des centaines de tonnes de CO2. En outre, des mesures de conception et de technologie ont été prises pour réduire le poids de la voiture.

Enfin, le Toyota C-HR promet une expérience de conduite dynamique avec des performances d’accélération intuitives, une suspension, des freins et une direction redessinés et réglés pour un confort de conduite et une réactivité optimaux. Grâce à des tests approfondis sur diverses routes et dans diverses conditions météorologiques, le Toyota C-HR garantit une conduite agréable, agile et réactive.

Il ne reste plus qu’à savoir si Toyota commercialisera le nouveau C-HR en Amérique du Nord. Nous pensons que, sous cette forme, il n’a jamais eu autant de chances de connaître un certain succès commercial.