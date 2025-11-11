Le tout premier Porsche Cayenne électrique allie 1 000 chevaux, technologie de Formule E et polyvalence d’un VUS

Porsche dévoile les détails de son premier Cayenne entièrement électrique, doté d’une technologie issue de la course et d’une autonomie de 600 km.

Le Cayenne électrique développe plus de 1 000 chevaux et offre une autonomie certifiée WLTP de 600 km.

Architecture de 800 volts permettant de récupérer 323 km d’autonomie en 10 minutes.

Intérieur équipé de l’écran Flow Display, d’un assistant vocal IA et d’une recharge sans fil intégrée.

Porsche a partagé d’importants détails sur la toute première version entièrement électrique de son VUS Cayenne. Ce modèle fera ses débuts publics le 19 novembre, avec plus de 1 000 chevaux, une capacité de recharge ultrarapide et une technologie de pointe dérivée du programme de course Porsche Formula E.

Le Cayenne électrique intègre de nombreuses technologies issues de la voiture de course 99X Electric utilisée en Formule E. Des systèmes clés comme la récupération d’énergie, la gestion de la traction et le logiciel de batterie proviennent directement de la piste. Le VUS peut générer jusqu’à 600 kW de puissance de récupération, un chiffre comparable à celui de son homologue de compétition.

Porsche a déjà soumis le Cayenne électrique à des essais de performance publics. En juillet 2025, un prototype de développement a établi un nouveau record pour un VUS à la course de côte de Shelsley Walsh, en Angleterre, complétant le parcours de 914 mètres en 31,28 secondes. Le véhicule a également démontré ses capacités en altitude en gravissant la route alpine du Großglockner, en Autriche, où il a été testé à plus de 2 500 mètres d’altitude.

Le Cayenne électrique repose sur une architecture de 800 volts et est alimenté par une batterie à fonctions intégrées d’une capacité brute d’environ 113 kWh. Ce VUS haute performance prend en charge une puissance de recharge pouvant atteindre 390 kW. Branché à une borne rapide compatible, il peut récupérer jusqu’à 323 km d’autonomie en seulement 10 minutes. Cette performance est rendue possible grâce à un système prédictif de gestion thermique, conçu pour maintenir des conditions optimales, même par temps froid.

Porsche introduit également une nouvelle solution de recharge sans fil de 11 kW. Un plateau de recharge plat installé au sol permet au véhicule de s’aligner automatiquement et de s’abaisser pour une recharge domestique sans contact, tous les composants actifs étant protégés pour un usage extérieur.

L’habitacle du Cayenne électrique a été conçu pour le confort sur longues distances et une intégration numérique complète. En son centre, le nouvel écran Flow Display (style chutes d’eau), un écran tactile OLED de 14,25 pouces, s’étend sur le tableau de bord et regroupe les fonctions de navigation, de données du véhicule et de divertissement.

Le véhicule intègre également l’assistant vocal intelligent Voice Pilot de Porsche, capable de répondre à des commandes en langage naturel. Un nouveau système Digital Key permet un accès sans clé à l’aide d’un téléphone intelligent ou d’une montre connectée.

Les améliorations de confort comprennent des sièges arrière ajustables, le chauffage intégré des accoudoirs et des panneaux de porte, ainsi que des modes d’ambiance « Mood Modes » synchronisant l’éclairage, la température, le son et les profils de sièges. L’intérieur est personnalisable grâce à un vaste éventail de matériaux et de couleurs.

Le développement du Cayenne électrique a inclus des essais rigoureux dans divers climats, des lacs gelés de Scandinavie aux déserts de Dubaï. Les ingénieurs de Porsche se sont attachés à garantir que ce nouveau modèle respecte les standards de performance, de confort et d’autonomie propres aux générations précédentes du Cayenne.