Voici les 10 meilleurs systèmes d’assistance à la conduite selon Consumer Reports

Plus de la moitié des véhicules neufs peuvent être équipés d’une technologie de conduite semi-autonome.

Le BlueCruise de Ford bat le SuperCruise de GM dans toutes les catégories sauf «conducteur non réactif».

Le Highway Driving Assist de Hyundai et Kia n’entre pas au top 10.

Consumer Reports vient de publier son test de douze des systèmes d’aide à la conduite les plus avancés actuellement sur le marché, et les résultats sont intéressants à analyser.

Parallèlement à la tendance à l’électrification, l’industrie automobile connaît une autre poussée technologique dans le but de parvenir à des voitures totalement autonomes dans un avenir proche.

À l’heure actuelle, aucun véhicule vendu en Amérique du Nord n’est capable de se conduire de manière totalement autonome sans la supervision d’un conducteur, mais cela pourrait arriver très bientôt, les premiers systèmes de niveau 3 ayant été autorisés à circuler sur les routes publiques au cours des derniers mois.

Néanmoins, les systèmes de niveau 2 sont de plus en plus performants et plus de 50 % de toutes les nouvelles voitures vendues aux États-Unis et au Canada peuvent être commandées avec un tel système.

Les technologies typiques d’aide à la conduite combinent le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) et l’assistance au centrage sur la voie (LCA) pour maintenir le véhicule au centre de sa voie et à une distance sûre des autres usagers de la route avec un minimum d’intervention du conducteur.

Voici une liste des 10 meilleurs selon 5 critères qui ont été testés par Consumer Reports :

1- Ford BlueCruise / Lincoln ActiveGlide

Devançant le SuperCruise de GM, la technologie d’aide à la conduite de Ford a obtenu 84 points sur 100 possibles en étant la meilleure dans deux des cinq catégories et la deuxième dans toutes les autres.

Cela s’explique par le fait que le système Ford utilise une caméra de surveillance du conducteur qui s’assure que ce dernier est attentif à la route, ce qui rend son fonctionnement plus sûr que les systèmes qui ne nécessitent qu’une pression sur le volant. La sécurité est également renforcée par le fait que cette fonction incite le conducteur à remettre les mains sur le volant avant les situations délicates telles que les virages serrés et les bretelles d’autoroute. En outre, BlueCruise a permis de diriger la voiture en douceur et de la maintenir au centre de sa voie, même dans les virages. En outre, les testeurs ont apprécié le fait que cette technologie indique clairement au conducteur quand elle est activée et quand elle peut être utilisée en toute sécurité, grâce aux mesures de géofencing.

Ford perd quelques points dans la catégorie « conducteur non réactif », car le système ne ralentit le véhicule qu’à 10 km/h et continue de rouler dans sa voie indéfiniment, sans activer les feux de détresse ni appeler à l’aide, si le conducteur ne réagit pas en s’endormant ou en cas d’urgence médicale.

2- General Motors SuperCruise

Le système SuperCruise que l’on trouve dans certains véhicules Chevrolet, GMC et Cadillac est similaire au BlueCruise de Ford à bien des égards, comme son géofencing et sa technologie de surveillance du conducteur, mais il perd face à son rival en étant légèrement moins compétent dans toutes les catégories, à l’exception de celle du « conducteur non réactif ».

En effet, le SuperCruise de GM utilise sa caméra de surveillance du conducteur pour permettre la poursuite du fonctionnement dans le trafic même lorsque le véhicule s’arrête pendant près de 30 secondes, tant que le conducteur regarde la route, mais sa capacité de centrage sur la voie a été jugée moins efficace que dans le système Ford. Dans la catégorie « maintien de l’engagement du conducteur », le système SuperCruise obtient une note inférieure simplement parce qu’il ne permet pas la direction collaborative (lorsque le conducteur veut éviter un nid de poule ou donner plus d’espace à un cycliste), mais se désactive dès qu’une action du conducteur est détectée. En outre, ce système a été jugé comme étant l’un des plus déroutants, à l’exception de son grand indicateur vert sur le volant qui permet au conducteur de savoir que le système est actif.

Cependant, GM marque des points par rapport à Ford dans la catégorie « conducteur non réactif », puisque le SuperCruise est capable d’arrêter le véhicule dans sa voie, d’activer les feux de détresse et d’appeler une assistance médicale si le conducteur ne répond pas à ses avertissements.

3- Mercedes-Benz Driver Assistance

Le système Mercedes a obtenu la troisième place malgré un score parfait pour ses capacités en raison d’un certain nombre de déficiences, notamment le fait de ne pas indiquer clairement quand il est possible de l’utiliser en toute sécurité.

En effet, les testeurs ont trouvé que la technologie Mercedes était la meilleure pour maintenir le véhicule centré grâce à des mouvements de direction fluides, tout en ayant des paramètres de distance de suivi bien réglés qui permettent au véhicule de rester à une distance confortable du véhicule qui le précède, sans laisser trop d’espace pour que les autres conducteurs se sentent autorisés à couper le chemin. Le conducteur peut également choisir la force avec laquelle le véhicule freine et accélère. En outre, ce système permet la conduite collaborative et les écrans de la voiture donnent une indication claire de l’état du système à tout moment.

En revanche, le système d’aide à la conduite est pénalisé par la présence d’une caméra de surveillance du conducteur qui peut être désactivée et sa tendance à continuer de fonctionner même si le conducteur est inattentif. En outre, le véhicule peut rouler pendant 30 secondes avant qu’un avertissement sonore ne soit émis si le conducteur ne fait pas attention. De plus, ses paramètres peuvent être plus déroutants que ceux des autres systèmes et le constructeur rend plus difficile de savoir quand l’assistance au conducteur peut être utilisée en toute sécurité.

Toutefois, dans le cas d’un conducteur qui ne réagit pas, le système Mercedes-Benz s’est avéré tout aussi efficace que le système SuperCruise.

4- BMW Driving Assistance Professional

Avec seulement trois points de retard sur le système de Mercedes, le système d’assistance à la conduite de BMW prend la quatrième place en raison de ses solides capacités et de sa présentation légèrement déroutante.

En effet, le système BMW a obtenu 9/10 pour ses capacités grâce à sa caméra de surveillance du conducteur qui lui permet de continuer à fonctionner même dans un embouteillage, tout comme SuperCruise. En outre, sa capacité à effectuer un pilotage collaboratif et ses affichages clairs l’ont placé plus haut dans le classement.

En revanche, sa facilité d’utilisation et de gestion d’un conducteur non réactif moyennes, ainsi que sa capacité à communiquer lorsqu’il peut être utilisé en toute sécurité lui ont couté des points.

5- Toyota Safety Sense 3.0 / Lexus Safety System + 3.0

Bien qu’il ait obtenu une note de 9 sur 10 pour ses capacités, ce système n’a réussi à obtenir que 65 % dans l’ensemble en raison de sa difficulté à faire savoir au conducteur quand il peut être utilisé en toute sécurité et de son approche laxiste de la surveillance de l’attention du conducteur.

En termes de performances, cette technologie se compare à l’assistance au conducteur de Mercedes en maintenant la bonne distance de suivi pour décourager les autres conducteurs de passer devant tout en laissant un écart suffisamment grand pour être sécuritaire.

En revanche, sa capacité à fonctionner lorsque seul le marquage de la voie centrale est détecté peut porter les conducteurs à utiliser ce système dans des situations dangereuses. En effet, les testeurs ont remarqué que dans ces cas, le système de Toyota et Lexus tente de déterminer où devrait se trouver le centre de la voie mais finit souvent par rouler trop près de l’accotement non pavé. La fonction de surveillance du conducteur peut également être facilement mise en échec en gardant une main sur le volant sans regarder la route.

6- Volkswagen Travel Assist / Audi Adaptive Cruise Assist

Avec un score de 62%, ce système se place derrière Toyota et Lexus en raison de ses capacités légèrement inférieures et de sa facilité d’utilisation, bien qu’il soit légèrement meilleur pour surveiller le conducteur et lui indiquer quand il peut être utilisé en toute sécurité.

Le système de Volkswagen et Audi ne s’est pas suffisamment démarqué dans aucune catégorie pour recevoir des commentaires positifs ou négatifs de la part des testeurs, mais il a obtenu une note de 8/10 pour ses capacités, alors qu’il n’a reçu que 3/10 dans la catégorie » communiquer quand l’utilisation est sûre « .

7- Tesla Autopilot

Étant donné que Tesla a été l’un des premiers à introduire un système avancé d’aide à la conduite, il est surprenant de voir que sa technologie Autopilot est classée si bas.

Avec un score de 61%, ce système s’est distingué par ses manœuvres en douceur et sa capacité à maintenir le véhicule centré dans les virages, mais aussi par sa capacité à fonctionner dans des situations dangereuses. Tout comme la technologie Toyota / Lexus, Autopilot tente de trouver le centre d’une voie lorsque seule la ligne médiane est détectée, ce qui l’amène à trop s’approcher du bord de la route. De plus, Tesla s’assure mal de l’attention du conducteur en ne contrôlant que la pression sur le volant et en permettant au véhicule de redémarrer après un arrêt pendant une durée indéterminée sans aucune intervention du conducteur. Tout comme le système Mercedes, le premier avertissement sonore donné à un conducteur inattentif est entendu près de 30 secondes après que sa main a quitté le volant, ce qui signifie que la voiture pourrait avoir parcouru près d’un kilomètre à des vitesses d’autoroute alors que le conducteur ne regarde pas la route.

8- Rivian Highway Assist

La technologie d’aide à la conduite de Rivian s’est placée derrière l’Autopilot de Tesla avec 59 %, bien qu’elle soit plus sûre, plus facile à utiliser, et qu’elle gère mieux un conducteur qui ne réagit pas, en raison de ses capacités générales inférieures.

Les testeurs n’avaient pas grand-chose à dire sur ce système, si ce n’est qu’il affiche clairement son statut au conducteur et que son géofencing permet de s’assurer qu’il n’est utilisé que dans des environnements sûrs tels que les autoroutes à voies séparées.

Cependant, ils se sont plaints de l’incapacité à permettre une direction collaborative et de l’absence de surveillance du conducteur par caméra, ce qui permet plus d’inattention que souhaité.

9- Nissan / Infiniti ProPILOT Assist

Le système ProPILOT Assist utilisé dans les véhicules Nissan et Infiniti est l’un des plus décevants qui ont été testés cette fois-ci, principalement en raison d’un manque de surveillance efficace du conducteur.

En outre, les testeurs ont trouvé que l’opération à une touche du système était déroutante et pas aussi facile à utiliser qu’il n’y paraît puisque les conducteurs doivent naviguer dans les menus de l’écran central pour modifier certains de ses paramètres.

9- Honda Sensing / Acura AcuraWatch

Avec un score de 58%, la technologie de Honda et Acura obtient le même score que celle de Nissan et Infiniti, malgré des forces et des faiblesses différentes.

Par exemple, la technologie de Honda s’avère plus performante et plus facile à utiliser grâce à ses commandes distinctes pour le régulateur de vitesse adaptatif et l’assistance au maintien de la trajectoire, qui permettent au conducteur de changer facilement le mode de fonctionnement du système.

Cependant, la manière dont ce système traite un conducteur non réactif est préoccupante. En effet, le Honda Sensing et l’AcuraWatch se désactivent simplement si le conducteur prend trop de temps pour toucher le volant, sans arrêter le véhicule ni activer les feux de détresse. Cela signifie qu’un conducteur souffrant d’une urgence médicale risque de sortir de la route ou de percuter un autre véhicule.

10- Volvo / Polestar Pilot Assist

N’obtenant que 53%, le système Pilot Assist de Volvo et Polestar complète le top 10 et n’est que le deuxième pire système sur les 12 testés dans cette série.

En effet, il est parmi les moins performants et il obtient le score le plus bas dans la catégorie « indiquer lorsque l’utilisation est sûre ». Ce mauvais résultat est dû au fait que le système passe régulièrement et apparemment de manière aléatoire en mode stand-by sans avertir le conducteur. Dans ce mode, le régulateur de vitesse adaptatif reste actif mais le véhicule ne prend pas le contrôle du système de direction, ce qui peut entraîner un accident si le conducteur n’a pas remarqué cette désactivation partielle.

Pour être juste, ce problème pourrait être résolu par l’ajout d’une caméra faisant face au conducteur, ce qui sera fait dans le prochain Volvo EX90 et le Polestar 3.

Le pire système de loin testé par Consumer Reports cette fois-ci est le Highway Driving Assist de Kia, Hyundai et Genesis, qui n’a obtenu qu’un score global de 47%.

Les plaintes portaient sur l’incapacité du système à maintenir le véhicule dans sa voie dans certains virages et sur son action de ping-pong dans certaines lignes droites, ainsi que sur sa réaction en cas d’inattention du conducteur, qui est la même que celle du système Honda, c’est-à-dire qu’il s’éteint simplement sans s’assurer que les occupants seront en sécurité.

Cette technologie est tout de même arrivée en tête en termes de facilité d’utilisation grâce à ses commandes séparées pour chaque fonction, du moins.

Source : Consumer Reports