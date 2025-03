Le Salon de l’auto de Québec 2025 ouvre ses portes aujourd’hui

C’est aujourd’hui que débute l’édition 2025 du Salon de l’auto de Québec.

Le Salon de l’auto de Québec se tient au 4 au 9 mars 2025.

L’événement a lieu au Centre de foires d’ExpoCité.

Cette année encore, le Salon de l’auto de Québec a lieu lors de la semaine de relâche. Il s’agit d’une activité familiale au cours de laquelle on peut notamment voir de près les nouveautés de l’industrie automobile.

Parmi les constructeurs automobiles présents lors du Salon de l’auto de Québec 2025, citons Audi, Ford, General Motors, Genesis, Hyundai, Infiniti, Kia, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Lincoln, Lotus, Maserati, Mazda, McLaren, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, Polestar, Porsche, Stellantis, Subaru, Toyota, Volkswagen et Volvo. Certaines marques sont représentées par les concessionnaires locaux. On note ainsi une plus grande représentativité des marques que lors du Salon de l’auto de Montréal qui a eu lieu en janvier dernier. De son côté, Tesla est représenté par le club regroupant les propriétaires de véhicules de la marque.

Parmi les nouveautés présentées, mentionnons la Dodge Charger Daytona, le Jeep Wagoneer S, le Mercedes-Benz Classe G électrique, le Cadillac Escalade IQ, le Toyota 4Runner de nouvelle génération et le Hyundai Ioniq 9. Le Genesis GV70 électrique, légèrement revampé pour 2026, fait une première apparition au Canada.

Quelles sont les attractions du Salon de l’auto de Québec 2025?

Le Salon de l’auto de Québec 2025, ce n’est pas qu’une exposition de véhicules neufs. C’est aussi l’occasion d’essayer un véhicule électrique, d’assister à une conférence sur une facette de l’industrie automobile ou encore d’admirer des voitures des années 1920 et 1930 dans la portion thématique de la période de la prohibition américaine.

Où a lieu le Salon de l’auto de Québec 2025?

Comme c’est le cas depuis plusieurs années déjà, le Salon de l’auto de Québec se déroule au Centre de foires d’ExpoCité.

Quel est l’horaire du Salon de l’auto de Québec 2025?

Le Salon de l’auto de Québec est ouvert aux visiteurs du 4 au 9 mars 2025 selon l’horaire suivant:

Mardi 4 mars 2025: 9h30 à 21h

Mercredi 5 mars 2025: 9h à 21h

Jeudi 6 mars 2025: 9h à 21h

Vendredi 7 mars 2025: 9h à 21h

Samedi 8 mars 2025: 9h à 21h

Dimanche 9 mars 2025: 9 h 00 à 17h

Quel est le coût pour visiter le Salon de l’auto de Québec 2025?

Voici le tarif d’admission pour le Salon de l’auto de Québec 2025:

Admission générale (18 ans et plus): 19 $

De 13 à 17 ans: 10 $

Enfants de 6 à 12 ans: 7 $

Enfants de 5 ans et moins: gratuit

Forfait familial (2 adultes et 2 enfants de 12 ans et moins): 43 $

65 ans et plus: 17 $

Dimanche 9 mars (de 9 h 00 à 15 h 00): gratuit pour les 12 ans et moins accompagnés d’un adulte