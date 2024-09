Le prochain Dodge Durango pourrait arriver en 2026, ainsi qu’un nouveau VUS Chrysler

Le nouveau Durango pourrait offrir des mécaniques électriques et à combustion.

Un multisegment à deux rangées de marque Chrysler est aussi attendu en début 2026.

Ces deux modèles, ainsi que la Dodge Charger, devraient être produits à Windsor, en Ontario.

Le Dodge Durango est l’un des plus anciens modèles encore sur le marché, la génération actuelle ayant été lancée en 2010, mais son remplacement pourrait avoir lieu en 2026.

En effet, Sam Fiorani, de la société AutoForecast Solutions, a déclaré au Windsor Star qu’une nouvelle génération du VUS de Dodge verrait le jour d’ici la fin de l’année 2026.

On ne sait pas grand-chose de ce futur Durango, si ce n’est qu’il utilisera vraisemblablement la plateforme STLA Large, lancée par la nouvelle Charger.

Grâce à la nature modulaire de cette plateforme, cela signifie que nous verrons probablement des versions à essence et entièrement électriques du prochain Durango.

Étant donné que l’actuel V8 Hemi sera bientôt mis à la retraite, le prochain VUS pourrait utiliser le moteur Hurricane à six cylindres en ligne turbocompressé, qui délivre 420 ou 550 chevaux dans la Charger et le Ram 1500.

Les versions électriques pourraient partager une batterie de 100,5 kWh avec la Charger Daytona, ce qui signifie qu’elles pourraient également offrir des puissances similaires de 456 et 630 chevaux.

Le nouveau Durango et la Charger Daytona devraient également partager la même usine d’assemblage à Windsor, en Ontario, qui fabrique actuellement la Chrysler Pacifica. Selon M. Fiorani, ce monospace ne recevra que des mises à jour mineures jusqu’en 2029.

En ce qui concerne Chrysler, la marque en difficulté devrait recevoir un peu d’amour dans les années à venir, avec le lancement d’un nouveau multisegment à deux rangées de sièges, qui sera également produit à Windsor.

S’il n’est pas basé sur le concept Airflow, annulé en début 2023, ce futur multisegment pourrait néanmoins être entièrement électrique.

Là encore, très peu de détails sont connus, si ce n’est que ce modèle devrait utiliser la plateforme STLA Medium, plus petite, conçue pour soutenir des véhicules d’une longueur totale de 4 300 à 4 900 millimètres. Cela signifie que le nouveau VUS de Chrysler pourrait rivaliser avec des véhicules tels que le Mazda MX-30 ou le Chevrolet Blazer EV, selon que sa taille se situe à l’extrémité inférieure ou supérieure des possibilités de la plateforme.

Stellantis a également déclaré que les véhicules électriques construits sur cette plateforme pourraient avoir une batterie d’une capacité maximale de 98 kWh et une autonomie prévue de 700 kilomètres sur la base du cycle de test WLTP. Les chiffres plus réalistes de l’EPA devraient être nettement inférieurs, mais tout de même compétitifs.

Des versions à traction avant et à transmission intégrale pourraient être proposées, avec des puissances comprises entre 215 et 382 chevaux.

Pendant l’année et demie qui nous sépare du lancement du nouveau Durango et du prochain modèle Chrysler, la génération actuelle du VUS Dodge restera en production et la marque Chrysler continuera à ne proposer que la minifourgonnette Pacifica et sa version dé-contentée, la Grand Caravan.

