Le nouveau Honda Motocompacto est une reprise moderne de la mobilité urbaine

Honda a dévoilé son tout nouveau scooter électrique super cool, le Motocompacto, et nous l’adorons. Inspiré du Honda Motocompo du début des années 80, ce scooter électrique ultra-compact sera disponible à la vente en novembre avec un PDSF de 995 $ US (prix canadiens non disponible). Les consommateurs pourront le trouver sur Motocompacto.honda.com ou chez les concessionnaires automobiles Honda et Acura.

Le Motocompacto a été conçu pour le confort et la commodité, en tenant compte des paysages urbains et des campus universitaires. Le Motocompacto est équipé d’un compteur de vitesse numérique, d’une jauge de charge et de repose-pieds à prise sûre. Le design intègre également un siège accommodant et des rangements à bord, sans oublier une poignée de transport confortable. Une application téléphonique dédiée, connectable via Bluetooth, permet aux utilisateurs de régler leurs paramètres personnels, y compris l’éclairage et les modes de conduite.

Le scooter est construit autour d’un cadre et de roues robustes en aluminium traités à la chaleur, d’un phare et d’un feu arrière à D.E.L., de réflecteurs latéraux et d’une boucle de verrouillage en acier soudé sur la béquille, compatible avec la plupart des antivols de vélo.

Le Motocompacto de Honda a une vitesse maximale d’environ 24 km/h et offre une autonomie sans émissions d’environ 19 km avec une charge complète. Le chargement peut être effectué en seulement 3,5 heures à l’aide d’une prise de courant ordinaire de 110 V, et l’unité est livrée avec un chargeur embarqué qui peut être rangé lorsqu’il n’est pas utilisé.

La partie la plus étonnante de l’e-scooter est sa conception pliable, créée par les ingénieurs de Honda dans l’Ohio et en Californie. Bénéficiant de 32 brevets, le Motocompacto peut être plié dans sa propre valise de transport compacte et légère de 41,3 livres. Cette caractéristique permet aux utilisateurs de transporter l’e-scooter dans un véhicule, de l’emmener dans les transports publics ou de le ranger dans des espaces restreints.

En ce qui concerne la personnalisation, le style simple et élégant du Motocompacto permet de le personnaliser à l’aide de décalcomanies, d’autocollants, d’habillages, etc. Une gamme d’accessoires de marque, tels que des casques, des sacs à dos et des vêtements, sera également disponible.