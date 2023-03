Le Nissan Rogue 2023 débute à 30 548$ au Canada

Le Rogue est offert en cinq niveaux d’équipement : S, SV, SV Édition Minuit, SL et Platine.

La traction intégrale est optionnelle sur le S et de série sur toutes les autres versions.

Un modèle Platinum équipé de toutes les options et accessoires termine à 53 514$.

Le Nissan Rogue continue d’être très populaire dans le segment des VUS compacts et pour 2023, il reçoit plus de technologie ainsi qu’un nouveau modèle Midnight Edition.

Lancée en 2021, la génération actuelle du Rogue a également reçu l’année dernière un tout nouveau moteur qui est de série dans toutes les versions sauf le S.

Ce nouveau moteur 3 cylindres turbocompressé de 1,5 L bénéficie de la même technologie de compression variable que l’on retrouve dans certains modèles INFINITI pour offrir une puissance de 201 chevaux et un couple de 225 lb-pi ainsi qu’une consommation de seulement 8,4 L/100 km en ville et 6,7 L/100 km sur l’autoroute. Ce moteur est associé à une transmission CVT révisée et à un système de traction intégrale.

Le Rogue S d’entrée de gamme continue d’être propulsé par l’ancien moteur quatre cylindres de 2,5 litres qui génère 181 chevaux et 181 lb-pi de couple, toujours par l’intermédiaire d’une transmission CVT. Ce groupe motopropulseur est livré de série en configuration traction avant, mais la transmission intégrale est une option de 1 850 $.

S

En parlant de ce modèle, le Rogue S à 30 548 $ offre une liste de caractéristiques de série qui comprend des roues en alliage de 17 pouces, des phares et des feux arrière à DEL, des rétroviseurs extérieurs chauffants, des poignées de porte noires, des vitres arrière teintées, un siège du conducteur à six réglages manuels avec support lombaire électrique, des sièges avant chauffants, un volant chauffant, un système de climatisation automatique bizone, des miroirs de courtoisie éclairés, un cache-bagages, un allumage par bouton-poussoir avec télé déverrouillage, un écran tactile d’info divertissement de 8 pouces, Android Auto et Apple CarPlay, des palettes de changement de vitesse, et un système audio à quatre haut-parleurs.

En termes de technologies d’aide à la conduite, le Rogue S bénéficie de l’alerte de collision avant avec assistance au freinage et détection des piétons, du régulateur de vitesse, du freinage automatique arrière, de la surveillance des angles morts et de l’alerte de trafic transversal arrière, de l’alerte de franchissement de ligne, des feux de route automatiques, de la surveillance de l’attention du conducteur, des capteurs de stationnement arrière et de l’aide au démarrage en côte.

SV

Le Rogue SV à 36 598 $ ajoute le moteur 3 cylindres et la transmission intégrale de série, mais aussi une série d’équipements tels que l’arrêt/démarrage automatique, le régulateur de vitesse adaptatif, l’intervention intelligente dans la voie, un système de caméra à 360 degrés, l’intervention intelligente dans l’angle mort, et l’assistance ProPilot. Les autres ajouts incluent des jantes en alliage de 18 pouces, des poignées de porte couleur carrosserie, un toit ouvrant panoramique, des rails de toit, un siège conducteur à 8 réglages électriques, un démarrage à distance, un système d’accès par clé intelligente, un hotspot Wi-Fi, 5 ans de services Nissan Connect, un système audio à 6 haut-parleurs et un système de sécurité.

Édition Minuit

Les conducteurs qui souhaitent que leur Rogue ait un look plus agressif peuvent opter pour l’Édition Minuit à 39 248 $, qui est basée sur le modèle SV mais ajoute des jantes en alliage de 18 pouces noir brillant, un hayon électrique, une calandre noire, des rétroviseurs extérieurs noirs, des badges noirs, un diffuseur arrière noir et des barres de toit noires. À l’intérieur, le Rogue Édition Minuit est également équipé de série de sièges arrière chauffants, de pare-soleil dans les portes arrière et d’une sellerie en similicuir.

SL

Le Rogue SL continue d’ajouter des caractéristiques aux modèles SV et Édition Minuit pour justifier son prix de 40 998 $. Ainsi, il comprend des capteurs de stationnement avant et latéraux, le système ProPILOT Assist avec Navi-link, la reconnaissance des panneaux de signalisation, des jantes en alliage de 19 pouces, un hayon électrique mains libres, un siège passager à 4 réglages électriques, un système de climatisation automatique tri-zone, un rétroviseur intérieur anti éblouissement, une fonction mémoire pour le siège conducteur et les rétroviseurs, une sellerie en cuir véritable, une fonction d’inclinaison en marche arrière pour les rétroviseurs latéraux, un séparateur de chargement, un écran tactile de 9 pouces avec Apple CarPlay sans fil, 3 mois de Sirius XM avec Travel link, un système de navigation intégré et l’intégration Alexa, nouvelle pour 2023.

Platine

Au sommet de la gamme, la version Platine à 43 248 $ ajoute des éléments de luxe tels que des clignotants avant à DEL, une sellerie en cuir semi-aniline matelassé, des sièges arrière rabattables à distance, un éclairage d’ambiance, une tablette de recharge sans fil, un grupe d’instruments numérique de 12,3 pouces, un affichage tête haute, un système audio premium Bose, ainsi qu’un airbag central monté sur le siège conducteur.

Options et accessoires

Nissan ne propose pas d’options ni même d’ensembles sur le Rogue 2023, mais offre aux acheteurs une longue liste d’accessoires.

Ces accessoires couvrent une très large gamme d’articles tels que des bouchons de valves de pneu avec logo Nissan (25 $), des finitions de soubassement avant et arrière (575 $ et 400 $), des garde-boue (81 $), des déflecteurs de capot et de fenêtre (de 137 $ à 210 $), des verrous de roue (75 $), différents types de barres de toit (330 $ à 930 $), des éclairages extérieurs au sol (496 $), des tapis de sol et des housses de siège (280 $ et 100 $), un socle de recharge sans fil (536 $), deux ports USB supplémentaires à l’arrière (119 $), diverses solutions de gestion et de protection du chargement (71 $ à 875 $), des éclairages d’accentuation intérieurs et des plaques de seuil éclairées (560 $ et 379 $), des rallonges de ceinture de sécurité (55 $), des capteurs d’impact (319 $), ainsi que des trousses de premiers soins, de nettoyage et d’urgence (46 $ à 126 $).

En ce qui concerne le choix des couleurs, seul le noir est de série. Le gris coûte 135 dollars, le rouge et le blanc 300 dollars, le bleu bicolore et le champagne 630 dollars, et le gris bicolore et le blanc 795 dollars. Les intérieurs noir et beige ne nécessitent pas de supplément.