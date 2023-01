Le Lexus RZ 450e fera ses débuts canadiens au salon de l’auto de Montréal

Le RZ est le premier véhicule entièrement électrique de Lexus.

Le salon de l’auto de Montréal se déroulera du 20 au 29 Janvier prochains.

Lexus est une des rares marques premium qui sera présente à cet événement.

Les salons de l’auto à travers le monde éprouvent des difficultés depuis plusieurs années, avec des baisses d’achalandage et le retrait de plusieurs manufacturiers.

L’arrêt de tous les salons canadiens pendant deux ans leur a aussi porté un coup dur et c’est avec une superficie réduite du 2/3 que le salon de l’auto de Montréal reviendra cette année.

Néanmoins, Lexus à choisi de profiter de cet événement pour dévoiler son nouveau VUS électrique RZ 450e en primeur Canadienne plutôt que d’attendre le salon de Toronto le mois prochain.

Le RZ 450e est basé sur la même plateforme que le Toyota bZ4X et le Subaru Solterra, mais il dispose d’une puissance plus importante puisque son groupe propulseur à deux moteurs développe 308 chevaux alors que la même configuration dans le Toyota et le Subaru ne développe que 215 chevaux.

Dû à son poids plus élevé, l’autonomie du Lexus est légèrement inférieure puisqu’elle ne permet de rouler que 360 kilomètres sur une charge. Le bZ4X a traction avant peut quant à lui afficher jusqu’à 406 kilomètres d’autonomie.

Le RZ introduit aussi une nouvelle technologie chez Lexus qui est le «Steer-by-wire», un système qui remplace la connexion mécanique entre les roues et le volant.

Bien que le volant du RZ équipé de cette option ressemble au «Yoke» trouvé dans certains véhicules Tesla, ce système est très différent.

En effet, la technologie de Lexus permet de varier l’angle du volant nécessaire pour faire braquer les roues, ce qui permet de rendre les manœuvres de stationnement plus rapide sans rendre le véhicule instable à plus haute vitesse.

D’ailleurs, cette technologie semble corriger la principale lacune du système de Tesla puisque le volant du RZ effectue moins d’un tour complet d’une butée à l’autre, ce qui permet au conducteur de garder ses mains au même endroit sur le volant dans tous les virages.

Le manufacturier assure aussi que cette technologie dispose d’un ensemble complet de capteurs et de moteurs redondants qui permettent de diriger le véhicule en cas de dysfonction des éléments principaux.

Lexus présentera aussi les autres modèles de sa gamme à Montréal, ce qui en fera une des rares marques premium présente au salon, aux côtés de Genesis et de Cadillac seulement.

Le RZ sera présenté aux Montréalais à l’ouverture du salon le 20 Janvier et il devrait arriver dans les salles de montre de la marque plus tard cette année.