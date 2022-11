Le Honda Pilot 2023 dévoilé

Les dévoilements se succèdent à vitesse grand V ces jours-ci au sein du constructeur nippon. Déjà, Honda a présenté le HR-V plus tôt cette année et le CR-V, un autre modèle très important pour la marque, fait son entrée sur le marché en ce moment. Cette fois, c’est au tour du plus imposant des véhicules de la marque d’être complètement redessiné pour l’année-modèle 2023. Ainsi, les premiers exemplaires du Honda Pilot 2023 seront disponibles dès cet hiver, et ce, en cinq niveaux de finition : Sport, EX-L, TrailSport, Touring et Black Edition.

Le nouveau VUS s’habille également d’une carrosserie au goût du jour, le Pilot qui n’est pas sans rappeler le nouveau CR-V avec cette grille de calandre très verticale et ces blocs optiques amincis. En fait, c’est plutôt vers l’arrière que le Pilot se différencie de ses pairs avec un design différent du pilier C et cette petite fenêtre inclinée à l’arrière. Finalement, à l’arrière, le Pilot adopte une signature plus conventionnelle avec de larges feux de position et une bande centrale où on peut clairement lire les lettres P-I-L-O-T.

Sans surprise, c’est surtout l’édition TrailSport qui retient l’attention de ce remodelage, Honda qui a déjà confirmé son intention d’apposer son écusson « robuste » sur plusieurs modèles. Au moment d’écrire ces lignes, seul le Passport a droit à cette variante un peu plus outillée pour résister à une utilisation hors route. La bonne nouvelle pour les adeptes de conduite loin du bitume, c’est que le nouveau Pilot arrive avec plus de composantes pour ce genre d’exercice.

Au-delà du look plus sérieux, le Pilot TrailSport bénéficie d’une garde au sol supérieure à celle des autres livrées du modèle, les 25 mm additionnels qui ne sont pas de refus pour franchir des obstacles. La présence de pneus tout-terrain – des pneus Continental TerrainContact AT – ne devrait surprendre personne, ni même les ajustements exclusifs apportés à la suspension de l’utilitaire d’ailleurs. Les jantes d’un diamètre de 18 pouces sont également uniques au modèle « aventurier », tandis que les dessous du Pilot sont protégés par d’authentiques plaques de protection.

De plus, le système de traction intégrale i-VTM4 à vectorisation de couple peut aussi être placé en mode Trail, une fonction qui gère la répartition du couple moteur en fonction de l’adhérence disponible. Quant à ce système baptisé Trail torque logic, il contrôle la quantité de couple envoyé à l’essieu arrière dans certaines situations, par exemple lorsqu’un pneu quitte le sol temporairement, le dispositif qui est même capable d’acheminer jusqu’ 75 % du couple disponible au pneu qui a le plus d’adhérence.

Mécaniquement, le gros Pilot conserve un moteur V6 atmosphérique de 3,5-litres sous le capot, le bloc à double arbres à cames en tête et 24 soupapes qui livre une puissance tout à fait adéquate de 285 chevaux et un couple optimal de 262 lb-pi. Mieux encore, la boîte de vitesses du modèle sortant a été remplacée par l’unité automatique à dix rapports, cette boîte de vitesses qui a été développée par Honda. D’ailleurs, le nouveau VUS sera livré d’office avec une paire de palettes logées derrière le volant, tandis que la désactivation variable des cylindres fait également partie de la formule pour sauver à la pompe. Qui plus est, le nouveau Pilot 2023 offre pas moins de sept modes de conduite, dont Tow, Sport et Trail qui se greffent aux modes plus conventionnels de la marque.

Un coup d’œil à l’intérieur révèle que l’approche horizontale des récents modèles (Civic, HR-V et CR-V) a fait école, car le Pilot y a également droit, quoique le grillage placé par-dessus les buses de ventilation a été remplacé par un arrangement plus conventionnel. Les habitués de la marque ne seront heureusement pas dépaysés, avec cet écran digital (Touring et Black Edition seulement) derrière le volant, l’écran tactile au centre d’une largeur de neuf pouces avec Apple CarPlay et Android Auto (les deux en versions sans fil) et ces trois molettes pour le contrôle de la température sous l’écran central. Notez également que le modèle de base (Sport) doit se contenter d’un écran central de sept pouces de largeur. De plus, le maniement de la boîte de vitesses se fait à l’aide de cette série de boutons, une solution qui libère de l’espace au niveau de la console centrale.

Il y a également cette deuxième rangée de sièges qui peut être enlevée, ce qui bonifie les configurations possibles dans l’habitacle. Malheureusement, cette flexibilité intérieure n’est disponible que dans les livrées plus cossues Touring et Black Edition. L’aspect sécurité est également important à bord du nouveau Pilot, la suite de dispositifs de sécurité Honda Sensing qui équipe toutes les livrées du modèle en plus de profiter d’une caméra grand angle et d’un nouveau radar.

On ne connaît pas encore les prix des multiples versions du Pilot 2023, mais il est clair que l’inflation des derniers mois aura son mot à dire lorsque les tarifs définitifs seront divulgués un peu avant son arrivée en concession cet hiver.