Le groupe Volkswagen aura bientôt son propre app store

La compagnie va lancer cette plateforme avec des applications telles que TikTok, Yelp et Spotify.

Quelques modèles Audi le recevront cette année et Porsche, Bentley et Lamborghini suivront plus tard.

Un nouveau système d’info divertissement basé sur Android Automotive devrait aussi arriver bientôt.

Le groupe Volkswagen a annoncé qu’il avait développé sa propre boutique d’applications embarquées, qui fera ses débuts dans certains modèles Audi dès cet été.

Comme quelques autres constructeurs automobiles qui veulent se concentrer sur les logiciels pour attirer de nouveaux acheteurs, VW a décidé de permettre aux conducteurs de télécharger leurs applications préférées directement sur le système d’info divertissement du véhicule.

Lors de son lancement plus tard dans l’année, cette plateforme proposera des applications populaires telles que TikTok, Spotify et Yelp, et de nombreuses autres applications devraient être ajoutées dans les mois suivants.

La décision de rendre ces applications plus facilement accessibles dans la voiture découle de l’observation de leur popularité auprès des jeunes acheteurs du monde entier et notamment en Chine, qui est un marché clé pour VW.

En outre, les constructeurs automobiles tels que VW cherchent des moyens d’inciter les conducteurs à utiliser leur propre système d’info divertissement plutôt que d’utiliser Apple CarPlay ou Android Auto qui contournent complètement le système embarqué.

Contrairement à de nombreuses nouvelles technologies, celle-ci ne sera pas limitée aux véhicules électriques de la prochaine génération puisque les actuelles A4, A6, A7, A8 et Q5 à essence la recevront au lancement, ainsi que les électriques Q8 E-Tron et E-Tron GT.

Après l’introduction de ces modèles, le reste de la gamme Audi devrait avoir accès à l’App Store avant que Porsche, Lamborghini et Bentley n’y aient accès vers la fin de l’année.

Aucune information concrète n’a été annoncé quant à la date à laquelle nous pouvons espérer voir le même système dans les véhicules de la marque Volkswagen, mais les dirigeants de l’entreprise ont confirmé que l’objectif final est de le rendre disponible pour chaque voiture de la gamme du groupe.

Étant donné que les origines chinoises de TikTok ont été à l’origine de nombreuses craintes pour la sécurité au cours des dernières années, Volkswagen affirme avoir été très strict quant à son interdiction d’autoriser des applications tierces à écrire dans le logiciel automobile.

En outre, l’entreprise affirme qu’aucune application n’aura accès aux caméras embarquées, contrairement à la nouvelle Mercedes Classe E qui dispose d’une caméra spécifiquement destinée à prendre des selfies pour TikTok.

En plus de la nouvelle boutique d’applications, le groupe Volkswagen travaille également sur un nouveau système d’info divertissement appelé One.Infotainment qui sera partagé entre toutes ses marques.

Ce système, basé sur Android Automotive, a pour objectif de générer une telle masse de véhicules connectés (environ 40 millions d’ici 2030) que les développeurs de logiciels se sentiront obligés d’adapter leurs applications et services aux systèmes embarqués.

Après avoir rencontré quelques difficultés au cours des derniers mois, qui ont entraîné le report de modèles à venir, l’unité logicielle Cariad du constructeur automobile, chargée du déploiement de l’app store, affirme que 2023 sera l’année de la livraison.

Source : The Verge