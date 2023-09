Le GMC Acadia 2024 s’allonge et se dote de Super Cruise

– L’Acadia est entièrement nouveau pour 2024

– Une carrosserie plus longue pour plus d’espace

Lorsque GMC a lancé la dernière version de son Acadia, il a pris un risque. L’Acadia était nettement plus court que son frère Chevrolet, afin d’offrir aux clients davantage d’options sur le marché et de mieux répondre à leurs besoins. Il semble que les acheteurs aient décidé qu’ils voulaient du grand et non du petit, alors pour 2024, l’Acadia de GMC s’allonge.

L’Acadia 2024 est plus long de 10,6 pouces (269 mm) que le modèle 2023, et plus haut de 3,2 pouces. Cela lui permet de gagner 80 % d’espace de chargement derrière la troisième rangée de sièges et 36 % derrière la deuxième rangée. Il offre également plus d’espace aux passagers assis à l’arrière.

Un moteur quatre cylindres de 2,5 litres remplace l’ancien V6 de 3,6 litres. Ce moteur turbocompressé développe 328 ch et 326 lb-pi de couple, bien plus que les 310 ch et 271 lb-pi du V6. L’ancien moteur 2,0 L de 228 ch a disparu. Tous les modèles Acadia 2024 sont équipés d’une boîte automatique à huit rapports, et la transmission intégrale est de série au Canada (en option aux États-Unis).

Le GMC Acadia 2024 sera équipé de Super Cruise, le système d’aide à la conduite mains libres du constructeur. Ce système couvre plus de 644 000 km de routes au Canada et aux États-Unis. Sur l’Acadia, il sera proposé sur les modèles Elevation Premium et AT4 ainsi que sur le Denali.

Le nouvel habitacle de l’Acadia est équipé d’un écran de 15 pouces avec Google intégré. Nous avons déjà vu ce système d’exploitation sur d’autres produits GM et il est fluide et net, avec Google Maps et le magasin d’applications Google Play préinstallés.

Les autres technologies incluent jusqu’à neuf caméras et une suite d’assistance à la conduite de série qui comprend l’alerte de collision avant, le freinage des piétons et des cyclistes à l’avant, l’assistance des feux de route, le freinage du trafic transversal arrière, le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien dans la voie, l’assistance dans l’angle mort, et bien plus encore.

La production du GMC Acadia commencera dans quelques mois, et il devrait être commercialisé au début de l’année 2024. De plus amples informations, notamment sur les prix, seront communiquées ultérieurement.