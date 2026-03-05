Le Canada se classe dans la moyenne des pays aux trajets domicile-travail en voiture parmi les plus longs, selon un sondage

Des données issues d’un sondage international montrent que les automobilistes canadiens passent plus de huit jours par année à faire la navette en voiture.

La navette domicile-travail en voiture demeure une routine déterminante pour des millions et des millions de travailleurs à travers le monde. De nouvelles recherches montrent que les conducteurs passent collectivement plusieurs journées complètes chaque année à se rendre au travail et à en revenir. Le Canada se classe parmi les pays où le temps annuel de navette est le plus long, et ce n’est pas vraiment quelque chose dont on peut se vanter.

Un sondage mondial mené en 2025 a examiné les habitudes de navette dans 17 pays, en mesurant le temps passé à conduire, le ressenti des conducteurs, la fiabilité des véhicules et les caractéristiques automobiles souhaitées. Les résultats mettent en lumière des différences importantes dans l’expérience de navette selon la géographie, les infrastructures et les conditions de circulation urbaine.

Les automobilistes canadiens passent en moyenne huit jours et 29 minutes par année à faire la navette en voiture, ce qui place le pays au 10e rang du classement mondial. La congestion dans les grandes régions métropolitaines comme Toronto et Vancouver contribue fortement à ces totaux. Des axes très fréquentés, dont l’autoroute 401 et la Gardiner Expressway, connaissent régulièrement une circulation au ralenti aux heures de pointe, ce qui allonge les temps de déplacement quotidiens. À Montréal, on aurait parfois l’impression que la ville pourrait installer des parcomètres sur la Métropolitaine et faire de l’argent. Elle pourrait s’en servir pour réparer les crevasses de poule…

À l’échelle internationale, l’Afrique du Sud a enregistré le temps annuel de navette le plus élevé, à 10 jours, 4 heures et 48 minutes, suivie de près par l’Inde avec un peu plus de 10 jours. L’Irlande se classe au troisième rang, avec plus de 9,5 jours consacrés à la navette chaque année. À l’autre extrémité du classement, le Portugal, l’Espagne et le Mexique affichent les totaux annuels les plus courts, chacun sous la barre des sept jours.

Au-delà du temps de déplacement, l’étude a également examiné comment les conducteurs se sentent pendant leur navette. Dans plusieurs pays, de nombreux automobilistes ont décrit ce moment comme une partie relativement calme de la journée. Fait intéressant, l’Afrique du Sud affiche la plus forte proportion de navetteurs qui considèrent leur trajet comme relaxant, à 72 %. On suppose qu’un certain niveau de zénitude est nécessaire lorsqu’on passe autant de temps derrière le volant… Les Sud-Africains sont suivis par les États-Unis à 57 % et la Nouvelle-Zélande à 55 %.

D’autres marchés ont signalé des niveaux de stress plus élevés liés à la navette. L’Inde arrive en tête de ce classement, avec 34 % des conducteurs décrivant leur trajet quotidien comme stressant. La Grèce suit à 30 %, tandis que le Mexique, l’Italie et le Royaume-Uni rapportent également des niveaux de stress élevés chez les automobilistes.

Malgré ces pressions, plus de la moitié des conducteurs dans le monde affirment apprécier leurs déplacements domicile-travail en voiture. Écouter de la musique, des balados ou des livres audio ressort comme l’aspect le plus apprécié du trajet, choisi par 82 % des répondants. De nombreux navetteurs apprécient également le trajet pour le temps passé seul ou comme une occasion de simplement profiter de la conduite.

La congestion routière demeure la frustration la plus souvent citée. Quatre-vingt-quatre pour cent des conducteurs dans le monde ont identifié la congestion comme le pire aspect de la navette, ce qui en fait la principale plainte dans chaque pays sondé.

La fiabilité des véhicules joue également un rôle dans l’expérience quotidienne des déplacements. À l’échelle mondiale, 51 % des conducteurs ont déclaré avoir rencontré un problème automobile au cours de la dernière année qui a affecté leur trajet. Les Pays-Bas ont signalé la meilleure fiabilité, avec 68 % des navetteurs n’ayant connu aucun problème de véhicule pendant l’année. Les véhicules électriques ont atteint une part de marché de 40 % sur le marché néerlandais. Y aurait-il une corrélation ?

Lorsqu’on leur demande quelles améliorations faciliteraient les déplacements domicile-travail, les conducteurs pointent le plus souvent vers une meilleure technologie embarquée. Cinquante-huit pour cent affirment qu’une connectivité améliorée ou des fonctionnalités numériques bonifiées rendraient leur trajet quotidien plus agréable. Des sièges plus confortables et une meilleure efficacité énergétique sont également souvent mentionnés, tandis que 23 % identifient la motorisation électrique comme une option privilégiée.

En bref, les trajets et les plaintes des Canadiens se situent dans la moyenne, même si nous aimons dire à la blague que Montréal est à une heure de Montréal.

